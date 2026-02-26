Τι σηματοδοτεί η απάντηση στη σκληρή επίθεση του Αντώνη Σαμαρά - Στο κενό οι προσπάθειες εσωκομματικής ενότητας.

Ένα άγριο προεκλογικό bras de fer ξεκινάει στη Ν.Δ. με μήλον της έριδος την «ψυχή» της Ν.Δ. και τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της. Πρόκειται για έναν εσωκομματικό πόλεμο φθοράς από τους ορκισμένους εχθρούς της πολιτικής Μητσοτάκη με ορίζοντα τις κάλπες και την επόμενη μέρα στη Ν.Δ.

Το Μαξίμου έχει αποφασίσει να παίξει «σκληρή άμυνα» στα εσωκομματικά χτυπήματα που θα δεχθεί πάνω και κάτω από την ζώνη. Αυτό φάνηκε από την σφοδρή αντίδραση στις αιχμές του Ν. Δένδια για την ιδεολογική φυσιογνωμία της Ν.Δ. αλλά και από την άμεση απάντηση στην ευθεία επίθεση Σαμαρά, αυτή τη φορά με αφορμή τις ενεργειακές Συμβάσεις με την Chevron.

Αιχμές Σαμαρά για την Σύμβαση με την Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός με μία σκληρή ανακοίνωση έκανε λόγο για δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας αναφερόμενος στο περιεχόμενο της Σύμβασης με την Chevron.

«Συγκεκριμένα, στη σύμβαση προβλέπεται “αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ”, “περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”, “απώλεια οριοθετημένης περιοχής”, “παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης”».

«Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε», αναρωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συναγερμός στην κυβέρνηση

Όπως ήταν φυσικό στο Μαξίμου χτύπησε συναγερμός. Και για το περιεχόμενο της δήλωσης και για το timing. Την στιγμή που οι υπουργοί Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης και Περιβάλλοντος Στ. Παπασταύρου βρίσκονται στην Ν. Υόρκη και συναντούν ο μεν τον υπ. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο δε υπογράφει σειρά Συμβάσεων για τον κάθετο άξονα και την μεταφορά Αμερικάνικου LNG.

Η ενδεχόμενη ζημιά για την κυβέρνηση, διπλή. Αφενός να πιστέψουν οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. ότι η Σύμβαση είναι αντεθνική και να περάσει ένα αρνητικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ την στιγμή που η κυβέρνηση επιχειρεί να εδραιώσει τις σχέσεις της με την διοίκηση Τραμπ.

Άμεση απάντηση στις αιχμές Σαμαρά

Εξ ου και η απάντηση ήταν άμεση μέσω κυβερνητικών πηγών.

«Σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία Chevron, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία» ανέφεραν οι πηγές υπενθυμίζοντας ότι εκκρεμεί η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Λιβύη και εν μέρει και με την Αίγυπτο.

Με ενδιαφέρον αναμένεται αν ο πρωθυπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο σήμερα θα κάνει κάποια αναφορά στις δηλώσεις Σαμαρά δεδομένου ότι το υπουργικό θα έχει ως αντικείμενο και τις Ενεργειακές Συμφωνίες που υπογράφηκαν τα προηγούμενα 24ωρα στις ΗΠΑ.

Τι κρύβεται πίσω από το εσωκομματικό bras de fer

Το DNA της παράταξης και ποιος μπορεί να το εκφράσει καλύτερα είναι το πραγματικό διακύβευμα πίσω από την οργή που σωρεύεται τα τελευταία χρόνια σε πρώην πρωθυπουργούς και πρωτοκλασάτα στελέχη της Ν.Δ. που έχουν πάρει σαφείς αποστάσεις.

Θεωρούν ότι η σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. έχει μεταλλάξει την φυσιογνωμία του κόμματος και την έχει μετατρέψει σε ένα «μπλε» ΠΑΣΟΚ. Η υποψία της μετάλλαξης υπήρχε από την αρχή της διακυβέρνησης με το εκσυγχρονιστικό «μπόλιασμα» σε κορυφαίες κυβερνητικές και υπουργικές θέσεις. Το μισό υπουργικό αποτελείται από πρώην κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ ενώ και οι πολιτικές του Κ. Μητσοτάκη έχουν σαφέστατα άρωμα κεντροδεξιάς με έμφαση το κέντρο. Ακόμη και η κυβερνητική συμμετοχή ακραιφνώς δεξιών όπως ο Μ. Βορίδης ή ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο Θάνος Πλεύρης με τις σκληρές απόψεις που πρεσβεύουν σε θέματα ασφάλειας ή μετανάστευσης δεν πείθουν τους Καραμανλογενείς ότι εκφράζουν την ραχοκοκαλιά της παράταξης.

Δηλαδή, την μετριοπάθεια και την δυνατότητα συνεννόησης με όλο το πολιτικό φάσμα.

Το ψυχολογικό ρήγμα στη Ν.Δ

Το εσωκομματικό χάσμα σταδιακά διευρύνθηκε. Με αποτέλεσμα ακόμη και στις σημερινές δημοσκοπήσεις να υπάρχουν ψηφοφόροι της Ν.Δ. που δηλώνουν ακόμη ενοχλημένοι από την κυβέρνηση επειδή ψήφισε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ή να βλέπουν με μισό μάτι την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία στο Αιγαίο επηρεασμένοι από την συνεχή κριτική πρώην πρωθυπουργών της Ν.Δ. Εξ ου και η κυβέρνηση με σειρά πρωτοβουλιών προσπαθεί να τονώσει το δεξιό και εθνικό προφίλ της. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε να διοργανώσει το δεύτερο προσυνέδριο της Ν.Δ στην Αλεξανδρούπολη με κύριο θέμα την «ασφάλεια» και ομιλητές τους υπουργούς Μ. Χρυσοχοίδη, Θάνο Πλεύρη και Γ. Κεφαλογιάννη.

Στο κενό οι προσπάθειες εσωκομματικής ενότητας

Όσες προσπάθειες έγιναν πάντως μέχρι τώρα για να γεφυρωθεί το χάσμα έπεσαν στο κενό. Ούτε ο Κ. Μητσοτάκης έχει κάνει πίσω από τις απόψεις του ούτε οι παραδοσιακοί εκφραστές του κοινωνικού φιλελευθερισμού ή της λαϊκής δεξιάς όπως ο Κ. Καραμανλής ή ο Αντώνης Σαμαράς.

Και κάπως έτσι στην παράταξη εμφιλοχώρησε η καχυποψία για όλα.

Με κορυφαία τα εθνικά θέματα την οικονομικοκοινωνική πολιτική και κυρίως την αντιμετώπιση των θεσμών με κορυφαία παραδείγματα τις υποκλοπές, τους χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.