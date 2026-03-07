Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες και υποδείξεις της Τροχαίας.

Προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Κυριακή 8 Μαρτίου, στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, από τις 05:30 έως τις 15:30, λόγω της διεξαγωγής του ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2026.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες και υποδείξεις της Τροχαίας, με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφαλή κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του επιβατικού κοινού.

1. Λεωφορειακές γραμμές

1.1 Γραμμή 550:

Διαδρομή από Παλαιό Φαλήρο

Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού - συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Κηφισιά:

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

1.2 Γραμμή Χ95:

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

1.3 Γραμμή 608:

Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική):

Από Πατησίων, αριστερά Αγίου Μελετίου, αριστερά Φ. Νέγρη, συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική):

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

1.4 Γραμμή 230:

Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική):

Από λεωφόρο Στρ/χου Αλεξ. Παπάγου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

1.5 Γραμμή 235:

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική):

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

1.6 Γραμμή 220:

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική):

Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου, συνέχεια κανονικά.

1.7 Γραμμή 221:

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική):

Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου, συνέχεια κανονικά.

1.8 Γραμμή 214:

Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β ́, συνέχεια κανονικά.

1.9 Γραμμή 224:

Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική):

Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Πολύγωνο ( κυκλική):

Δεν θα λειτουργήσει.

1.10 Γραμμή 622:

Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική):

Από Πατησίων, αριστερά Αγίου Μελετίου, αριστερά Φ. Νέγρη, συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Γουδή (κυκλική):

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

1.11 Γραμμή 815:

Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική):

Αναστροφή στην γέφυρα Πουλοπούλου. Διαδρομή από Γουδή (κυκλική):

Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

1.12 Γραμμές 203, 204:

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική):

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β ́, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, συνέχεια κανονικά.

1.13 Γραμμή 211:

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β ́, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, συνέχεια κανονικά.

1.14 Γραμμή 209:

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική):

Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους, συνέχεια κανονικά.

1.15 Γραμμή 046:

Διαδρομή από Ελληνορώσων (κυκλικά):

Από Βραϊλά Αρμένη, δεξιά Αλεξάνδρας, δεξιά Μαυρομματαίων, συνέχεια κανονικά.

1.16 Γραμμή Β5:

Κυκλική από Αγ. Παρασκευή, αναστροφή στην Κατεχάκη.

1.17 Γραμμές Α2, 040:

Διαδρομή προς Ακαδημία:

Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο Συγγρού, συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

1.18 Γραμμές Α3, 227, 856:

Kατεύθυνση από νότια προάστια:

Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέχεια κανονικά.

1.19 Γραμμή 227:

Κατεύθυνση από Πετράλωνα:

Από Περσεφόνης, αριστερά Πειραιώς, αριστερά Ηρακλειδών, συνέχεια κανονικά.

1.20 Γραμμή 856:

Από Ιερά οδό, δεξιά Σπύρου Πάτση, δεξιά Αγ.Πολυκάρπου, δεξιά Χαρτεργατών, αριστερά Ιερά οδό, συνέχεια κανονικά.

1.21 Γραμμές 025, 026:

Κατεύθυνση από Ιπποκράτους:

Δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός:

Η γραμμή (025): Από Θερμοπυλών, δεξιά Λεωνίδου, δεξιά Ιερά Οδό, δεξιά Κωνσταντινουπόλεως, αριστερά λεωφόρο Αθηνών, συνέχεια κανονικά.

Η γραμμή (026): Από Θερμοπυλών, δεξιά Λεωνίδου, δεξιά Ιερά Οδό, συνέχεια κανονικά. 1.22 Οι Γραμμές 021, 022 και 060 δεν θα λειτουργήσουν.

1.23 Η Γραμμή 813:

Από Κολοκυνθούς, δεξιά Πειραιώς, συνέχεια κανονικά. Από Αβέρωφ:

Δεν θα λειτουργήσει.

1.24 Γραμμή 732:

Από Χαλκοκονδύλη, αριστερά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια κανονικά.

1.25 Γραμμή Γ12:

Από Λιοσίων, συνέχεια Καματερού, αριστερά Χαλκοκονδύλη, αριστερά 3ης Σεπτεμβρίου,

αριστερά Στουρνάρη, συνέχεια κανονικά.

1.26 Γραμμή 057:

Αναστροφή στην πλατεία Μεταξουργείου.

1.27 Γραμμή 838:

Αναστροφή στην γέφυρα Πουλοπούλου.

1.28 Γραμμή 035:

Από Κυψέλη (κυκλικά):

Από Βραϊλά Αρμένη, δεξιά Αλεξάνδρας, δεξιά Μαυρομματαίων, συνέχεια κανονικά. Από Ταύρο:

Αναστροφή στην γέφυρα Πουλόπουλου.

1.29 Γραμμή Α5:

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

1.30 Γραμμή Α8:

Από Πατησίων, αριστερά Αγίου Μελετίου, αριστερά Φ. Νέγρη, αριστερά Δροσοπούλου, αριστερά

Γαλατσίου, δεξιά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

1.31 Γραμμή 054:

Από Πατησίων, αριστερά Αγίου Μελετίου, αριστερά Φ. Νέγρη, συνέχεια κανονικά.

1.32 Γραμμή Α7:

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

2. Γραμμές τρόλεϊ

2.1 Γραμμές (1)-(5)-(15):

Κατεύθυνση από αφετηρία:

Δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από τέρμα:

Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου, συνέχεια κανονικά προς Μοσχάτο.

2.2 Γραμμή (2):

Κατεύθυνση από αφετηρία:

Δεν θα λειτουργήσει.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης (τέρμα γραμμής 4):

Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

2.3 Γραμμή (3):

Από Γηροκομείο δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από Φιλαδέλφεια:

Από Χαλκίδος, αριστερά Αγίας λαύρας, δεξιά Ηρακλείου, δεξιά Λασκαράτου, δεξιά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

2.4 Γραμμή (4):

Κατεύθυνση από αφετηρία:

Δεν θα λειτουργήσει.

Kατεύθυνση από Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης προς Καισαριανή (τέρμα γραμμής 2):

Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (τέρμα γραμμής 2). 2.5 Γραμμή (6):

Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας.

Από Ηπείρου, δεξιά Αριστοτέλους, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά. 2.6 Γραμμή (10):

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική):

Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική):

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

2.7 Γραμμή (11):

Κατεύθυνση από αφετηρία:

Δεν θα λειτουργήσει.

Kατεύθυνση από Ν. Ελβετία:

Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

2.8 Γραμμή (12):

Αναστροφή στη γέφυρα Πουλοπούλου.

2.9 Γραμμές 18, 19:

Αναστροφή στην Κατεχάκη.

2.10 Γραμμή 21:

Αναστροφή στην γέφυρα Πουλοπούλου.

3. Γραμμές τραμ

Η γραμμή ΤΡΑΜ Τ6 θα τερματίζει στη στάση «ΦΙΞ».

Για όλες τις γραμμές οι οποίες τροποποιούνται θα πραγματοποιούνται προσωρινές στάσεις στις ήδη υπάρχουσες άλλων γραμμών και η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες και υποδείξεις της Τροχαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί και από το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.