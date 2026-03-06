Μετά την Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ έφθασε στην Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, μέρος των γυρισμάτων της ταινίας The Raiders, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Ο διάσημος σταρ βρίσκεται από χθες στην ελληνική πρωτεύουσα μαζί με την ομάδα παραγωγής της ταινίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις σκηνές της ταινίας θα γυριστεί στον τρίτο όροφο του υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά, κοντά στην Πλατεία Ομονοίας. Όπως μετέδωσε το Action24, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου στη 01:00 το μεσημέρι.

Για τις ανάγκες της παραγωγής έχει ήδη μεταφερθεί σημαντικός εξοπλισμός στην πόλη. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα αναχώρησαν από τη Χαλκίδα 15 φορτηγά με εξοπλισμό, τα οποία έφτασαν στην Αθήνα γύρω στις 09:00 το βράδυ.

Παράλληλα, συνεχίζονται και τα γυρίσματα στο νησί της Ύδρα, όπου η πρόσβαση στον χώρο των γυρισμάτων είναι περιορισμένη.

Μετά την ολοκλήρωση των σκηνών στην Ύδρα, η παραγωγή θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου προγραμματίζονται γυρίσματα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος των απαιτητικών σκηνών της ταινίας.

