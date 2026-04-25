Αντίστροφη μέτρηση για το φετινό τριήμερο της Πρωτομαγιάς - Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία από τις 30/4 με τετραήμερο για τυχερούς μαθητές.

Η Πρωτομαγιά δημιουργεί μια ευχάριστη «ανάσα» από τις σχολικές υποχρεώσεις για τους μαθητές, καθώς φέτος συμπίπτει με Παρασκευή, διαμορφώνοντας ένα ιδανικό τριήμερο ξεκούρασης. Σε μια περίοδο που οι σχολικές υποχρεώσεις συνεχίζονται με τελικό στόχο τη λήξη των μαθημάτων, η προτελευταία οριζόντια σχολική αργία της σχολικής χρονιάς 2025-2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινότητα των μαθητών.

Ωστόσο, για ορισμένους μαθητές στην Αττική, το διάλειμμα αυτό επεκτείνεται ακόμη περισσότερο με την φετινή Πρωτομαγιά να μεταφράζεται σε τετραήμερο. Ειδικότερα, στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Πέμπτη 30 Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα τετραήμερο μακριά από τα μαθήματα. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σχετίζεται με την προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή των καθιερωμένων εκδηλώσεων της πόλης για τον εορτασμό της ημέρας, καθώς και με την αυξημένη κινητικότητα που αναμένεται στην περιοχή.

Κεντρικό σημείο των εορτασμών αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, όπου θα φιλοξενηθούν πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για παιδιά. Οι γειτονιές και οι πλατείες της περιοχής αναμένεται να γεμίσουν με κόσμο, δημιουργώντας ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη πολιτιστική έκφραση.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην Παραμυθιά, όπου οι μαθητές θα απολαύσουν επίσης τετραήμερο, λόγω του εορτασμού του Αγίου Δονάτου πολιούχου της περιοχής που γιορτάζει κάθε χρόνο στις 30 Απρίλη.

Η φετινή Πρωτομαγιά δεν αποτελεί μόνο μια ημέρα αργίας, αλλά και μια ευκαιρία για ξεκούραση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και επαφή με τη φύση. Για τους μαθητές, το τριήμερο –ή και τετραήμερο σε ορισμένες περιπτώσεις– λειτουργεί ως ένα ευπρόσδεκτο διάλειμμα πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα.