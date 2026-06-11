Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων της Δραπετσώνας, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει με νέους και νέες.

Ραντεβού με τη νεολαία έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συζητά για τα θέματα που τους απασχολούν.

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε δύο χαρακτηριστικά stories στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας: «Η συζήτηση ξεκινά από σένα – Με τη νέα γενιά μαζί στο επίκεντρο – Πάρε θέση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται επίσης να παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κοινωνική κατοικία, αλλά και την πρόταση για την 4ημερη εργασία.

Δείτε ζωντανά την εκδήλωση

{https://www.youtube.com/watch?v=q3r3RmCz0cI}