«Η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής», σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ βάζει στο «στόχαστρό» της την Άννα Διαμαντοπούλου για τη δήλωσή της, χθες, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για τα δημοσιονομικά της χώρας, η οποία προκάλεσε και την αντίδραση του Χάρη Δούκα.

«Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η υποδοχή της χώρας μας», ανέφερε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τονίζει πως «Κι όμως η αλήθεια διαφωνεί» και παραθέτει τα εξής:

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας (68% μ.ο. ΕΕ).

Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της ΕΕ.

1 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΟΠΕΚΕΠΕ, Υποκλοπές, Τέμπη).

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ σημειώνει: «Γι’ αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής».

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