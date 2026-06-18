«Αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος», είπε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης για το αν υπάρχει ζήτημα διαγραφών.

«Άστοχη είναι η δήλωση της κ. Διαμαντοπούλου, όπως επαναλαμβάνω ότι ήταν άστοχη και η πρώτη δήλωση του κ. Δούκα», τόνισε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης στον απόηχο της κόντρας που ξέσπασε χθες ανάμεσα στην υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και του δήμαρχου Αθηναίων.

Ο Γραμματέας του κόμματος, με δηλώσεις του στα Παραπολιτικά, κάλεσε όλες και όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση και τόνισε ότι «οτιδήποτε βγαίνει εκτός στοχοπροσήλωσης είναι εκτός γραμμής».

Αναλυτικά:

Κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση της κας Διαμαντοπούλου με τον κ. Δούκα

«Η προσπάθεια του προέδρου και περίπου όλων των στελεχών είναι να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις μας για να γίνει συζήτηση επί των προτάσεων που αφορούν την ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μια υποχρέωση να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Αν δεν ευθυγραμμίζονται θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κ.Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω όπως άστοχή δήλωση είναι και της κας Διαμαντοπούλου γιατί η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση και υπ’ αυτή την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση ακόμα κι αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία που μπορεί και του κ. Δούκα να είχε αλλά υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ. Είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους εντός του Πολιτικού Συμβουλίου».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί ότι η εικόνα της δημοσιονομικής πολιτικής στο εξωτερικό είναι επιτυχημένη

«Η δημοσιονομική πολιτική της χώρας μπορεί να έχει καλή εικόνα στο εξωτερικό όπως είπε η κ. Διαμαντοπούλου αλλά έχει ερωτηματικό και αυτό γιατί πρέπει να δούμε την εικόνα που έχει η δημοσιονομική πολιτική σε σχέση με τις ανισότητες, σε σχέση με τη φτώχεια, σε σχέση με αυτά που βγάζει η Eurostat για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, για τα στεγαστικά προβλήματα και όλα αυτά. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικής δημοσιονομικής εικόνας στο εξωτερικό και για το εσωτερικό πρέπει να δούμε για ποιους αποδίδει αυτή η εικόνα».

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα διαγραφών

«Αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλώ για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής».