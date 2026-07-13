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Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε επτά προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με παρεμβάσεις στις ρυθμίσεις οφειλών, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αγορά εργασίας.

Τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες βάζουν τα θεμέλια για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μέσα από ένα βίντεο στα social media, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 7 θέσεις του κόμματος, οι οποίες εστιάζουν μεταξύ άλλων στη ρύθμιση οφειλών, τη χρηματοδότηση, τη φορολογία, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τις εργασιακές σχέσεις.

Οι βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ως εξής:

1. Ρύθμιση οφειλών και δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις

Ρύθμιση όλων των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις, με διαγραφή προσαυξήσεων για όσους τηρούν τη ρύθμιση μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στα πρότυπα του νόμου 3869/2010.

Κατοχύρωση δικαιώματος προτίμησης των δανειοληπτών για την αγορά του δανείου τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Υποχρεωτική κατάθεση πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

2. Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός

Εισήγηση της θεσμοθέτησης του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

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3. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η δημιουργία ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με:

Αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη σταθερή χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ταμείο Εθνικού Πλούτου για τη στήριξη μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων.

4. Μείωση διοικητικών και φορολογικών βαρών

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, ώστε να μειωθεί το φορολογικό βάρος για πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

5. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης

Το κόμμα δεσμεύεται για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και την επιστροφή στη φορολόγηση βάσει των πραγματικών εισοδημάτων, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρέπει να βασίζεται στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

6. Φορολογικές ελαφρύνσεις

Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.

Η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, με τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.

7. Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφώνεται μέσω συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων.

Τη σταδιακή μείωση του μη μισθολογικού κόστους, μέσω αποκλιμάκωσης των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, με στόχο την ενίσχυση τόσο των εργαζομένων όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δείτε το βίντεο

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7662015892624002326}