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Ο νεαρός βρισκόταν στο φαράγγι Μηλιοπού μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τη Δευτέρα (13/07) η κλήση για τον απεγκλωβισμό ενός 21χρονου κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ικαρία.

Ο νεαρός βρισκόταν στο φαράγγι Μηλιοπού μαζί με έναν ακόμη περιπατητή, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε απόκρημνο σημείο του φαραγγιού, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 199 και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076704974990348516}

Στο σημείο έφτασαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία παρά τις δυσκολίες του εδάφους.

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Με τη χρήση ειδικού φορείου, οι πυροσβέστες μετέφεραν τον 21χρονο με ασφάλεια έξω από το φαράγγι, όπου παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του και την παροχή ιατρικής φροντίδας.