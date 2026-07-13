Για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ποινές φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο τα Γιαννιτσά.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που καταδικάστηκαν για τρεις απόπειρες απάτης σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ ήταν ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και ο 55χρονος λογιστής, που είχαν προφυλακιστεί.

Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλοί συνεργοί σε απόπειρα απάτης, αφορούσε περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020, σε βαθμό πλημμελήματος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μέθοδος με τα «ορφανά» αγροτεμάχια

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι παρόμοια με αυτή που αποκάλυψε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την οποία σχηματίστηκε μεγάλη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στο σύνολό της την περίοδο 2019-2024.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση «ορφανών» αγροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλαστογραφίας, ενώ η ίδια ποινή επιβλήθηκε σε ένα ακόμη πρόσωπο (τότε αντιδήμαρχο) για ψευδή βεβαίωση, επειδή βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής προσωρινού ιδιοκτήτη αγροτεμαχίων. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικασθέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ