Όσα ανέφερε σε συνέντευξή του.

Στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ και στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Ντόκου και στους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτησή του, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ο κ. Ντόκος είναι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα. Ακόμα και όταν ένας πρωθυπουργός μπορεί να πέσει θύμα, η ευθύνη βαρύνει κυρίως εκείνον που έχει να κάνει με την Εθνική Ασφάλεια και τα πρωτόκολλα. Εδώ, στην ουσία, εξαπατήθηκε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας. Αν τον κρατήσουν, θα πρέπει να τον ονομάσουν Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας. Δεν είναι προσωπικό με τον κ. Ντόκο. Το πρόβλημα είναι ότι, με κάτι τέτοιο, αύριο μπορεί να θεωρηθεί ευάλωτος στόχος και να γίνει στόχος πιο σύνθετων επιχειρήσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «σήμερα γνωρίζουν οι εταίροι μας, αλλά και άλλες χώρες που μπορεί να μην είναι φιλικές προς εμάς, ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εξαπατήθηκε. Προφανώς δεν λέμε ότι ο άνθρωπος το ήθελε, την πάτησε. Υπάρχει όμως ζήτημα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και το γεγονός ότι ο ίδιος έπεσε θύμα τον καθιστά τον αδύναμο κρίκο και πιο ευάλωτο σε πιο σύνθετες επιχειρήσεις από κάποιους που επιβουλεύονται τη χώρα μας. Σε άλλες περιπτώσεις, στο εξωτερικό, έχουν γίνει έρευνες και έχουν βγει πορίσματα. Εδώ θα γίνει έρευνα; Εμείς ζητήσαμε την παραίτηση γιατί αυτή η εικόνα οδηγεί στον διασυρμό της χώρας».

Ο κ. Τσουκαλάς στηλιτεύοντας την στάση του πρωθυπουργού αναρωτήθηκε «όταν ο πρωθυπουργός βάζει τα διλήμματα και λέει “ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα”, το σηκώνει ο ίδιος ή ο κ. Ντόκος, ή συμβουλεύεται τον κ. Ντόκο για να πάρει αποφάσεις;».

Σχετικά με τη σύλληψη φαρμακοποιού για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, που ομως επιλέχθηκε να προβάλλεται η ιδιότητα του ως πρώην υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ το 2023, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι «το είδαμε και εμείς, ενημερωθήκαμε χθες το βράδυ. Πράγματι ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023, όμως δεν έχει οργανική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα μητρώα μελών αυτή τη στιγμή. Αν ήταν στα μητρώα, το λέμε από τώρα, θα είχαμε προχωρήσει στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, όπως κάνουμε πάντα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν τον ξέρω καθόλου, άκουσα το όνομά του πρώτη φορά χθες. Ο άνθρωπος προφανώς ελέγχεται και πρέπει να λογοδοτήσει, αν πράγματι έχει σχέση με αυτό».

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Στο ίδιο θέμα, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε τον χρόνο της διαρροής, τονίζοντας ότι «δεν είναι τυχαίο ότι αυτό διέρρευσε χθες, την ημέρα που με σφραγίδα της δικαιοσύνης κρίθηκαν ένοχοι οι κύριοι Μελάς και Ρέπας και αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Εγώ επισημαίνω το timing της διαρροής. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι χθες η δικαιοσύνη απεφάνθη: ο κ. Μελάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επιλογή του πρωθυπουργού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο άνθρωπος με τον οποίο αντικατέστησαν τον κ. Βάρρα που έκανε ελέγχους, κρίθηκε ένοχος».

Τέλος, αναφορικά με το πολιτικό κλίμα και τη διαχείριση της υπόθεσης των εμπρηστικών επιθέσεων στις οικείες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «η δουλειά που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι μία: όχι να εργαλειοποιεί, αλλά να συλλάβει, να φέρει στη δικαιοσύνη τους δολοφόνους και να τιμωρηθούν. Ο διχασμός και το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, όπου οδηγεί η κυβέρνηση με τις δηλώσεις Κυρανάκη και άλλες, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ψευτοδίπολο, ότι δήθεν στην Ελλάδα βρισκόμαστε ξανά στον εμφύλιο ή στον εθνικό διχασμό, με διαχωρισμό εθνικοφρόνων και κομμουνιστών. Η πραγματική τομή είναι μία: ή οι λίγοι και ευνοημένοι με τη Νέα Δημοκρατία, ή οι πολλοί και αγνοημένοι, οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, με το ΠΑΣΟΚ. Όχι στον διχασμό. Θεωρούμε ότι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι δημοκρατικά και οφείλουμε να υψώσουμε τείχος δημοκρατίας. Αν υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν τη βία, αυτές είναι, κατά τη γνώμη μου, έξω από τη Βουλή».