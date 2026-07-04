«Κι ήταν όλοι τους εκεί, η Σοφία κι ο Σταμάτης, Πάνος, Στάθης και Καιτούλα» και το Dnews ως χορηγός επικοινωνίας στην sold out συναυλία των Ημίζ.

«Τα Ημισκούμπρια γκρέμισαν ξανά την Πλατεία Νερού». «Τα Ημισκούμπρια βούλιαξαν ξανά την Πλατεία Νερού». Όποιον τίτλο και να διαβάσεις μετά και τη δεύτερη sold out συναυλία των Ημίζ στο Release Athens, αποτυπώνει ακριβώς αυτό που ζήσαμε, οι πάνω από 25.000 θεατές, το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου σε ένα (ακόμα) σόου που ξεπερνάει τα όρια μιας επετειακής συναυλίας.



Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από βρέφη μέχρι μεσήλικες, ήταν εκεί στο δεύτερο ιστορικό live τριών τύπων των οποίων τα τραγούδια έχουν γράψει μέσα μας και άνετα μας έκαναν να γυρίσουμε πίσω στις αναμνήσεις μας και να «ξανασυναντήσουμε» τον νεότερο, πιο ανέμελο και πιο τρελό εαυτό μας. Reunion για όλους λοιπόν.



«Τα τραγούδια των Ημίζ ανήκουν πλέον σε εσάς όλους, εμείς απλώς τα εκτελούμε», είπε ο Μεντζέλος που μαζί με τον Μιθριδάτη και τον Πρύτανη έδωσαν τον παλμό και με τους χιλιάδες φίλους τους μοιράστηκαν την ενέργεια, τους στίχους, τις ρίμες, τη μουσική, μα πάνω από όλα την εμπειρία και τη χαρά. Για πάνω από δυόμισι ώρες, το κοινό δεν έπαψε να τραγουδάει, να χορεύει, να μοιράζεται, να χαμογελάει και να περνάει καλά μαζί με τα Ημισκούμπρια.

Τριάντα χρόνια επιτυχίες και ήταν όλες εκεί, πάνω στη σκηνή του Release Athens, κάνοντας τους πιτσιρικάδες που δεν είχαν δει ποτέ ξανά live τα Ημισκούμπρια, να τα χάνουν με αυτό το ντελίριο.

{https://youtube.com/shorts/s-JwIgg8Is4?si=Rdax-EeMFpjLVR3j}



Δεν θα αναφερθώ στο setilst, καθώς ήταν αυτό που έπρεπε να είναι σε ένα ιστορικό reunion, σε ένα μεγάλο live πάρι. Θα αναφερθώ όμως σε ορισμένα highlight της βραδιάς.



Ένα από αυτά ήταν όταν είδαμε στην οθόνη ένα βίντεο με τον υπερμέγιστο θρύλο του μπάσκετ Νίκο Γκάλη, να εύχεται στα Ημισκούμπρια αναφέροντας επιτέλους και εκείνος το όνομά τους, καθώς οι ίδιοι τον έχουν χιλιοτραγουδήσει «μπάσκετ με τον Γκάλη», όπως επίσης και να υπογράφει μία μπάλα του μπάσκετ την οποία και έφεραν πάνω στο stage.



Αξίζει να αναφερθεί ακόμα η αφιέρωση της συναυλίας στη μνήμη της μητέρας του Δημήτρη Μεντζέλου, η οποία «έφυγε» απο τη ζωή τον Φεβρουάριο και χθες θα ήταν τα γενέθλιά της. Όμως επειδή η ζωή είναι σαν «καρδιογράφημα», με τα κάτω και τα πάνω της, (όπως εύστοχα σχολίασε ο Δέλτα Μι), γενέθλια είχε χθες και η κόρη του Πρύτανη, Ερίνα, που ήταν παρούσα στη συναυλία και σίγουρα θα έζησε το καλύτερο και πιο μεγάλο πάρτι της ζωής της.



Επική στιγμή ήταν επίσης όταν ο Μιθριδάτης βρέθηκε ξαφνικά πάνω σε μια φουσκωτή βάρκα και άρχισε να «ταξιδεύει» πάνω σε μια λαοθάλασσα, με χιλιάδες χέρια σηκωμένα ψηλά να τον πηγαίνουν βαρκάδα στην Πλατεία Νερού.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το «παρών» στη συναυλία, για δεύτερη φορά, έδωσαν η Ευρυδίκη και ο Μιχάλης Παπαθανασίου των Goin' Through.

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{https://youtu.be/Vkz29Cwo-x0?si=iA7nvHanx3Zo52Wv}

Τα Ημισκούμπρια ενώθηκαν ξανά μετά από 10 χρόνια και αποθεώθηκαν. Ένωσαν γενιές, παρέες, μνήμες, εποχές. Δεν θέλει και πολύ ανάλυση. Τα Ημισκούμπρια έγραψαν ιστορία στο Release Athens με δύο sold out, γιατί πρώτα είχαν και έχουν γράψει ιστορία μέσα μας. Και οι λόγοι ξεδιπλώθηκαν ένας - ένας σε αυτές τις δύο βραδιές γιορτής.