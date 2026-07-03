Special guest ο Χρήστος Δάντης.

Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια συνεργασία - έκπληξη, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη με special guest τον Χρήστο Δάντη, για μια εκρηκτική συναυλία.

Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης συναντιούνται αυτό το καλοκαίρι σε μια μουσική συνεργασία που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό και να γίνει το απόλυτο talk of the season.

Δύο καλλιτέχνες με έντονη σκηνική παρουσία και κοινή αγάπη για το live και το rock συναίσθημα, ενώνουν τις φωνές και την ενέργειά τους σε ένα show γεμάτο εκπλήξεις, ένταση και αυθεντικότητα.

Οι «50 Αποχρώσεις του Rock» είναι μια εκρηκτική μουσική εμπειρία που ταξιδεύει από τη δεκαετία του ‘60 μέχρι και σήμερα, μέσα από μεγάλες rock επιτυχίες του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, αλλά και τα αγαπημένα τραγούδια που χάραξαν τη διαδρομή της Ευρυδίκης και του Θοδωρή Μαραντίνη.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, δυνατές στιγμές και αγαπημένα τραγούδια που αποκτούν νέο παλμό πάνω στη σκηνή. Με απόλυτη χημεία, δυναμικά ντουέτα και μια μπάντα που ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια μεγάλη γιορτή.

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Φώτα, ένταση, συναίσθημα, ηλεκτρικές κιθάρες και η αδρεναλίνη του live γίνονται ένα σε ένα καλοκαιρινό show που δεν ακολουθεί κανόνες αλλά τους δημιουργεί.

Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, αλλά τρόπος έκφρασης πάνω στη σκηνή.

Πληροφορίες



Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21 Σταυρούπολη 564 30

Ημερομηνία παράστασης | Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης | 21:00

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

& Σάρωθρον (Λαδάδικα)

Παραγωγή: Solar Productions Athens