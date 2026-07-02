Το Dnews ως χορηγός επικοινωνίας βρέθηκε στη μεγάλη sold out συναυλία του Moby στο Release Athens.

Το Release Athens χάρισε στους 25.000 φαν που βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού μια από τις πιο δυνατές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τον Moby στα καλύτερα του να μεταδίδει την ενέργεια και να μοιράζεται όλες τις διαχρονικές επιτυχίες του με αμείωτο ρυθμό και ένταση σε ένα setlist που δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο.

H ατμόσφαιρα είχε ζεσταθεί για τα καλά από τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Garbage και η προσμονή των φαν όσο και του ίδιου του Moby (όπως αποδείχτηκε) για αυτή τη συναυλία ήταν μεγάλη όπως άλλωστε φάνηκε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, μετά από σχεδόν δύο ώρες. Αεικίνηστος, επικοινωνιακός και σε μεγάλη φόρμα, ο Moby παρέσυρε την Πλατεία Νερού σε ένα ντελίριο χορού και τραγουδιού που δεν είχε σταματημό.

Όλα όσα χαρακτηρίζουν τον Moby ήταν εκεί, παρόντα στη μεγάλη βραδιά, όπως και το Dnews ως χορηγός επικοινωνίας.

Ο Moby ακούραστος, δεν σταμάτησε να αλωνίζει τη σκηνή, πότε στα πλήκτρα, πότε στα τύμπανα, πότε στην κιθάρα, στα synths ή στο μικρόφωνο (αν και σε αυτό όχι όσο θα θέλαμε), απολάμβανε την κάθε στιγμή, όπως και το κοινό του κάτω από τη σκηνή, που γύρισε πίσω στο χρόνο, ζώντας ξανά τα νεανικά του χρόνια με άκρατο ενθουσιασμό.

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Κατά τη διάρκεια του σετ, που ήταν γεμάτο με όλα τα μεγάλα χιτ του, ο Moby μάς υπενθύμισε το πανκ παρελθόν του στο «Honey» λέγοντας αστειεύομενος ότι «μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι κιθαρίστας», μοιράστηκε ωραίες ιστορίες, όπως εκείνη με τον Ντέιβιντ Μπόουι όταν οι δυο τους συνοδεία καφέ, έπαιξαν το Heroes του δεύτερου με δύο ακουστικές κιθάρες στον καναπέ του σπιτιού του, παραδέχτηκε ότι παραμένει ένα παιδί της rave μουσικής και -ως vegan και γνωστός για τον ακτιβισμό του- μας κάλεσε να συμμετέχουμε στον αγώνα για την προστασία των ζώων.

Δεν δίστασε να τρολάει ακόμα και τον Eminem για την ατάκα του «κανείς δεν ακούει techno», που μαζί με τους 25.000 θαυμαστές διεύψεσαν περίτρανα τον λευκό ράπερ για αυτή την περίβοητη δήλωση, όταν ακούστηκε το «Find My Baby» αμέσως μετά.

Αφού έβγαλε selfie μαζί με τους χιλιάδες φαν, ο Moby έκανε το πιο πολιτικό σχόλιο της βραδιάς λίγο πριν το «Lift Me Up». Αναφερόμενος στην Ελλάδα ως γενέτειρα της δημοκρατίας, δήλωσε ότι η περιοδεία του είναι συγχρόνως και ένας τρόπος να ζητήσει συγγνώμη από όλο τον κόσμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ τον οποίο χαρακτήρισε ως «τον χειρότερο πρόεδρο που είχαν ποτέ οι ΗΠΑ» και ζήτησε από τον κόσμο να κάνει λίγη υπομονή μέχρι η Αμερική να βρει ξανά τον δρόμο της.



Το μεγάλο live πάρτι του Moby έκλεισε όπως και οι προηγούμενες αθηναϊκές συναυλίες του, όπως φρόντισε να μας θυμίσει και ο ίδιος: ο ήχος του «Feeling So Real» πλημμύρισε την Πλατεία Νερού, με όλους μας, να ελπίζουμε ότι θα τον απολαύσουμε ξανά στη σκηνή πολύ σύντομα.

Το setlist της συναυλίας του Moby

Bodyrock

In My Heart

Go

Next Is the E

(Mashup with Eminem - Without Me)

In This World

We Are All Made of Stars

Heroes

(David Bowie cover)

Why Does My Heart Feel So Bad?

Raining Again

Disco Lies

Machete

Flower / Find My Baby

Honey

Extreme Ways

Natural Blues

Porcelain



Encore:

Lift Me Up

Feeling So Real







