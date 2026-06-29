Pet Shop Boys και Three Days Grace αποθεώθηκαν στην Πλατεία Νερού.

Το Σαββατόκυριακο (27 & 28/06), η Πλατεία Νερού βούλιαξε από κόσμο και μοναδικές μουσικές στιγμές, καθώς στη σκηνή του Release Athens ανέβηκαν συγκροτήματα όπως οι θρυλικοί Pet Shop Boys (27/06) και οι Καναδοί Three Days Grace (28/06).



Το Σάββατο (27/06) η έναρξη έγινε με τους Saint Etienne, και δεν χρειάστηκαν παρά λίγα δευτερόλεπτα, με τις πρώτες νότες του Nothing Can Stop Us, για να θυμηθούμε πόσο ξεχωριστό συγκρότημα παραμένουν οι Bob Stanley, Pete Wiggs και, φυσικά, η Sarah Cracknell. Η υπέροχη εκτέλεση του Only Love Can Break Your Heart με την φωτογραφία του αυθεντικού δημιουργού του, Neil Young, να δεσπόζει πίσω τους, είναι σίγουρα από αυτές που θα θυμόμαστε για καιρό.

Η συνέχεια ανήκε στον Σλοβένο παραγωγό, Gramatik, ο οποίος, με όπλο τα εντυπωσιακά visuals, παρουσίασε ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής αναμειγνύοντας dubstep, hip-hop beats, trip hop και funk με φυσικά όργανα.

Όλα αυτά αποτέλεσαν τον ιδανικό πρόλογο για τη θεατρική extravaganza της Dreamworld: The Greatest Hits Live tour.

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Οι Pet Shop Boys από τη στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή ως την τελευταία νότα, ξεδίπλωσαν ένα χορταστικό, set γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, θεατρικότητα και εντυπωσιακά visuals, υπενθυμίζοντας ότι έχουν υπογράψει μερικά από τα σπουδαιότερα pop τραγούδια όλων των εποχών.

Η τετράδα του τέλους, με τα Go West, It’s A Sin, West End Girls και Being Boring, μιλάει άλλωστε από μόνη της.

Το setlist της συναυλίας των Pet Shop Boys στο Release Athens

Suburbia

Can You Forgive Her?

Opportunities (Let's Make Lots of Money)

Where the Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You)

Rent

I Don't Know What You Want but I Can't Give It Any More

So Hard

Left to My Own Devices

Single-Bilingual

Se a vida é (That's the Way Life Is)

Domino Dancing

Dancing Star

New York City Boy

The Pop Kids

A New Bohemia

Jealousy

Love Comes Quickly

Paninaro

You Were Always on My Mind

(Gwen McCrae cover)

(Gwen McCrae cover) Dreamland

Heart

What Have I Done to Deserve This?

It's Alright

(Sterling Void cover)

(Sterling Void cover) Vocal

Go West

(Village People cover)

(Village People cover) It's a Sin

West End Girls

Being Boring

Αποθέωση για τους Three Days Grace

Τρία πολυαναμενόμενα shows πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή (18/06) στην Πλατεία Νερού, από τρία συγκροτήματα που δεν είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε στο παρελθόν.

Η αρχή έγινε από τους Overgrown, το ανερχόμενο γκρουπ από τη Μεγάλη Βρετανία, που απέδειξε ότι έχει ήδη αποκτήσει κοινό στην Ελλάδα αφού γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στον χώρο για να τους δει.

Η συνέχεια ανήκε στους Black Veil Brides, στο καθυστερημένο ραντεβού τους με τους -πάρα πολλούς- εγχώριους fans τους. Οι Αμερικανοί ολοκλήρωναν χθες την μεγάλη περιοδεία τους σε Αμερική και Ευρώπη και φρόντισαν να παραδώσουν ένα απολαυστικό σετ. Η έκρηξη του Vindicate, το singalong στα Rebel Love Song και Wretched and Divine και φυσικά το εκρηκτικό φινάλε με το In The End, αποτέλεσαν μερικά από τα μεγαλύτερα highlight της βραδιάς συνολικά. Το επόμενο ραντεβού μαζί τους, δεν θα αργήσει.

Η συνέχεια ανήκε στους Three Days Grace, οι οποίοι γέμισαν την Πλατεία Νερού με fans που ήταν πρόθυμοι να χορέψουν και να τραγουδήσουν κάθε στίχο από τα τραγούδια που τους έχουν καθιερώσει σε μια από τις υπερδυνάμεις του alternative rock/metal. Οι Καναδοί, με τους Adam Gontier και Matt Walst να μοιράζονται τα φωνητικά, παρουσίασαν ένα σετ με τα κορυφαία τραγούδια ολόκληρης της δισκογραφίας τους με τα Animal I Have Become, I Hate Everything About You, Never Too Late και φυσικά το Riot στο φινάλε, να προκαλούν φρενίτιδα στους φανατικούς οπαδούς τους που περίμεναν πολλά χρόνια να τους δουν live.

Το setlist της συναυλίας των Three Days Grace στο Release Athens

Dominate

Animal I Have Become

So Called Life

Break

I Am Machine

Pain

The Mountain

Kill Me Fast

I Hate Everything About You

Apologies

Time of Dying

Don’t Wanna Go Home Tonight



Acoustic

Lost in You

Chalk Outline / Porn Star Dancing / My Sharona

Lifetime



Set 2:

World So Cold

((With Parabol Intro))

Just Like You

Mayday

The Good Life

Painkiller

Never Too Late

Riot