Το Σαββατόκυριακο (27 & 28/06), η Πλατεία Νερού βούλιαξε από κόσμο και μοναδικές μουσικές στιγμές, καθώς στη σκηνή του Release Athens ανέβηκαν συγκροτήματα όπως οι θρυλικοί Pet Shop Boys (27/06) και οι Καναδοί Three Days Grace (28/06).
Το Σάββατο (27/06) η έναρξη έγινε με τους Saint Etienne, και δεν χρειάστηκαν παρά λίγα δευτερόλεπτα, με τις πρώτες νότες του Nothing Can Stop Us, για να θυμηθούμε πόσο ξεχωριστό συγκρότημα παραμένουν οι Bob Stanley, Pete Wiggs και, φυσικά, η Sarah Cracknell. Η υπέροχη εκτέλεση του Only Love Can Break Your Heart με την φωτογραφία του αυθεντικού δημιουργού του, Neil Young, να δεσπόζει πίσω τους, είναι σίγουρα από αυτές που θα θυμόμαστε για καιρό.
Η συνέχεια ανήκε στον Σλοβένο παραγωγό, Gramatik, ο οποίος, με όπλο τα εντυπωσιακά visuals, παρουσίασε ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής αναμειγνύοντας dubstep, hip-hop beats, trip hop και funk με φυσικά όργανα.
Όλα αυτά αποτέλεσαν τον ιδανικό πρόλογο για τη θεατρική extravaganza της Dreamworld: The Greatest Hits Live tour.
Οι Pet Shop Boys από τη στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή ως την τελευταία νότα, ξεδίπλωσαν ένα χορταστικό, set γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, θεατρικότητα και εντυπωσιακά visuals, υπενθυμίζοντας ότι έχουν υπογράψει μερικά από τα σπουδαιότερα pop τραγούδια όλων των εποχών.
Η τετράδα του τέλους, με τα Go West, It’s A Sin, West End Girls και Being Boring, μιλάει άλλωστε από μόνη της.
Το setlist της συναυλίας των Pet Shop Boys στο Release Athens
- Suburbia
- Can You Forgive Her?
- Opportunities (Let's Make Lots of Money)
- Where the Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You)
- Rent
- I Don't Know What You Want but I Can't Give It Any More
- So Hard
- Left to My Own Devices
- Single-Bilingual
- Se a vida é (That's the Way Life Is)
- Domino Dancing
- Dancing Star
- New York City Boy
- The Pop Kids
- A New Bohemia
- Jealousy
- Love Comes Quickly
- Paninaro
- You Were Always on My Mind
(Gwen McCrae cover)
- Dreamland
- Heart
- What Have I Done to Deserve This?
- It's Alright
(Sterling Void cover)
- Vocal
- Go West
(Village People cover)
- It's a Sin
- West End Girls
- Being Boring
Αποθέωση για τους Three Days Grace
Τρία πολυαναμενόμενα shows πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή (18/06) στην Πλατεία Νερού, από τρία συγκροτήματα που δεν είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε στο παρελθόν.
Η αρχή έγινε από τους Overgrown, το ανερχόμενο γκρουπ από τη Μεγάλη Βρετανία, που απέδειξε ότι έχει ήδη αποκτήσει κοινό στην Ελλάδα αφού γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στον χώρο για να τους δει.
Η συνέχεια ανήκε στους Black Veil Brides, στο καθυστερημένο ραντεβού τους με τους -πάρα πολλούς- εγχώριους fans τους. Οι Αμερικανοί ολοκλήρωναν χθες την μεγάλη περιοδεία τους σε Αμερική και Ευρώπη και φρόντισαν να παραδώσουν ένα απολαυστικό σετ. Η έκρηξη του Vindicate, το singalong στα Rebel Love Song και Wretched and Divine και φυσικά το εκρηκτικό φινάλε με το In The End, αποτέλεσαν μερικά από τα μεγαλύτερα highlight της βραδιάς συνολικά. Το επόμενο ραντεβού μαζί τους, δεν θα αργήσει.
Η συνέχεια ανήκε στους Three Days Grace, οι οποίοι γέμισαν την Πλατεία Νερού με fans που ήταν πρόθυμοι να χορέψουν και να τραγουδήσουν κάθε στίχο από τα τραγούδια που τους έχουν καθιερώσει σε μια από τις υπερδυνάμεις του alternative rock/metal. Οι Καναδοί, με τους Adam Gontier και Matt Walst να μοιράζονται τα φωνητικά, παρουσίασαν ένα σετ με τα κορυφαία τραγούδια ολόκληρης της δισκογραφίας τους με τα Animal I Have Become, I Hate Everything About You, Never Too Late και φυσικά το Riot στο φινάλε, να προκαλούν φρενίτιδα στους φανατικούς οπαδούς τους που περίμεναν πολλά χρόνια να τους δουν live.
Το setlist της συναυλίας των Three Days Grace στο Release Athens
Dominate
Animal I Have Become
So Called Life
Break
I Am Machine
Pain
The Mountain
Kill Me Fast
I Hate Everything About You
Apologies
Time of Dying
Don’t Wanna Go Home Tonight
Acoustic
Lost in You
Chalk Outline / Porn Star Dancing / My Sharona
Lifetime
Set 2:
World So Cold
((With Parabol Intro))
Just Like You
Mayday
The Good Life
Painkiller
Never Too Late
Riot