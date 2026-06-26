Οι Gorillaz ήρθαν για πρώτη στην Ελλάδα και αποθεώθηκαν στην sold out συναυλία τους στο Release Athens x SNF Nostos.

Χθες, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε το Release Athens x SNF Nostos με μια sold out βραδιά που δύσκολα θα μπορούσε να έχει καλύτερο και πιο δυνατό φινάλε.

Το πρόγραμμα της χθεσινή ημέρας στην Πλατεία Νερού, ξεκίνησε με την Jehnny Beth, η οποία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιβλητικές παρουσίες της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής. Με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στο εξαιρετικό You Heartbreaker, You, παρέδωσε ένα εκρηκτικό set που κέρδισε το κοινό από την πρώτη στιγμή.

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Στη συνέχεια, οι The Flaming Lips υπενθύμισαν γιατί παραμένουν μία από τις πιο ξεχωριστές live μπάντες των τελευταίων δεκαετιών. Με ένα set γεμάτο αγαπημένα τραγούδια (Yoshimi Battles The Pink Robots, The Golden Path από τη συνεργασία τους με τους Chemical Brothers, She Don’t Use Jelly), τη διασκευή στο War Pigs των Black Sabbath, και το συγκινητικό φινάλε με το Do You Realize??, χάρισαν ακόμη μία χαρακτηριστική εμφάνιση.

Το φινάλε ανήκε φυσικά στους Gorillaz, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και αποθεώθηκαν από το κοινό της κατάμεστης Πλατείας Νερού.

Ο Damon Albarn και η μπάντα του παρέδωσαν ένα εντυπωσιακό show, με διαδοχικές εναλλαγές ανάμεσα στα κλασικά τραγούδια και το νέο υλικό, ενώ οι εμφανίσεις των Yasiin Bey (aka Mos Def) στα Stylo και Damascus (μαζί με τον Omar Souleyman), και του Pos των De La Soul στο Feel Good Inc., αποτέλεσαν μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς.

Επόμενο live του Release Athens, Pet Shop Boys, Gramatik & Saint Etienne!

To setlist της συναυλίας των Gorillaz στο Release Athens 2026