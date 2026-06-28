Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας και στις καταθέσεις μαρτύρων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τον θάνατο της 43χρονης γυναίκας που σημειώθηκε σε σκοπευτήριο στο Μαλεβίζι Ηρακλείου, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν κάθε λεπτομέρεια που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Οι δύο υπεύθυνοι της επιχείρησης, όπως αναφέρει το cretalive, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Ερευνάται το κινητό της 43χρονης

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η εξέταση του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των τελευταίων ωρών πριν από το περιστατικό. Μηνύματα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και άλλες ψηφιακές πληροφορίες αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις από εργαζόμενους, παρευρισκόμενους και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος της γυναίκας, προκειμένου να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις κινήσεις και την ψυχολογική της κατάσταση πριν από την επίσκεψή της στο σκοπευτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη είχε μεταβεί στην Κρήτη για ολιγοήμερη παραμονή και φέρεται να είχε αναφέρει σε οικείους της πως σχεδίαζε να μεταβεί στη συνέχεια στο Ρέθυμνο για να συναντήσει φίλη της, γεγονός που εξετάζεται από τους ερευνητές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης.

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Οι αστυνομικοί αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και των πραγματογνωμοσυνών, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Το σημείωμα στον σύντροφό της

Ένα περίεργο ιδιόχειρο σημείωμα φέρεται να άφησε στον σύντροφό της, το πρωί του Σαββάτου, η 43χρονη που έδωσε τέλος στη ζωή της μέσα σε σκοπευτήριο του δήμου Μαλεβιζίου, βάσει ενός ασύλληπτου σχεδίου θανάτου.

«Πάω στο Ρέθυμνο να συναντήσω μία φίλη μου που είχε ατύχημα. Φύγε και εγώ θα πετάξω με τη βραδινή πτήση. Πάρε τη βαλίτσα μου», εμφανίζεται να έγραφε στο σημείωμα η 43χρονη, η οποία λίγο αργότερα μετέβη με ταξί στο σκοπευτήριο δήθεν ότι ενδιαφερόταν να προπονηθεί ως νέα αθλήτρια ώστε να έχει πρόσβαση σε όπλο, το οποίο εν τέλει έστρεψε στον εαυτό της και συγκεκριμένα κάτω από τη γνάθο της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 43χρονη, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη για ολιγοήμερες διακοπές, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προπόνηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο πριν από το συμβάν ζήτησε από τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί, λέγοντάς του πως η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άβολα και την πίεζε. Μόλις εκείνος έκανε μερικά βήματα πίσω, η γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και να πυροβόλησε.

Αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν, τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις, και τελικά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Η οικογένειά της ενημερώθηκε άμεσα και μετέβη στην Κρήτη, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.