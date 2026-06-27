Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε σκοπευτήριο στο Μαλεβίζι Ηρακλείου, καθώς η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμό υπέκυψε στα τραύματά της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Όπως αναφέρει το neakriti, η γυναίκα είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Οι υγειονομικές ομάδες έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν και να της παράσχουν άμεση ιατρική φροντίδα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρέμεινε μη αναστρέψιμη.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό το αιματηρό συμβάν.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζει ότι η γυναίκα έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

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Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 43χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το σχέδιό της, σύμφωνα : «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το... έκανε».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, κατέληξε επισημαίνοντας το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».