Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι.

Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, η 43χρονη γυναίκα, η οποία νωρίτερα το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό, στο σκοπευτήριο Μαλεβιζιου.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, η 43χρονη, για την οποία οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, μετά από αξονική τομογραφία κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα, η οποία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει στην Κρήτη πριν από τρεις ημέρες για τις καλοκαιρινές της διακοπές, παρέλαβε το όπλο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ατύχημα από εκπυρσοκρότηση όπλου, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τις έρευνες προς την κατεύθυνση της απόπειρας αυτοκτονίας.

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Λίγο πριν σημειωθεί το περιστατικό, φέρεται να απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πίστας λέγοντάς του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και πυροβόλησε.

Από τον πυροβολισμό υπέστη αρχικά σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάστασή της χαρακτηριζόταν από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Η μαρτυρία του εκπαιδευτή της

Σε μια μαρτυρία στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό το αιματηρό συμβάν. Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζει ότι η περίπου 40 ετών επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε».