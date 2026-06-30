Πρόκειται για έναν 65χρονο και μία 78χρονη.

Τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενοι, 65 και 78 ετών, σε παραλίες της Χαλκιδικής και της Κατερίνης αντίστοιχα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το πρωί της Τρίτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 65χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή «Γλαρόκαβος» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Ο 65χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα της Δευτέρας 78χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Κορινού» Πιερίας. Στην 78χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.