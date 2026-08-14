Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλείας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.