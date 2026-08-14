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Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιές.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.