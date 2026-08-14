Από τον νέο εκτροχιασμό στη Βρετανία δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ένα τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Wickford στη Βρετανία το μεσημέρι της Παρασκευης. Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο περιστατικό μέσα σε διίαστημα 24 ωρών.

Σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται την αστυνομία, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο στον σιδηροδρομικό σταθμό Wickford στο Essex, μετά από αναφορές ότι εκτροχιάστηκαν τα πίσω βαγόνια ενός τρένου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφερόμενοι τραυματισμοί», πρόσθεσε η αστυνομία.

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Εκπρόσωπος των Εθνικών Σιδηροδρόμων ανέφερε ότι οι γραμμές μεταξύ του σημείου του συμβάντος και της Southend Victoria είχαν μπλοκάρει.

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«Αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό εκτροχιασμού και εργαζόμαστε για να κατανοήσουμε την κατάσταση και να παράσχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω» σημείωσε εκπρόσωπος των σιδηροδρόμων.

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Εκτροχιασμός την Πέμπτη στο Σάσεξ

Την Πέμπτη ένα τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Lewesστο Ανατολικό Σάσεξ της Βρετανίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανταποκρίθηκε στην κλήση για τον εκτροχιασμό λίγο μετά το περιστατικό στις 3:54 μ.μ. (τοπική ώρα), μαζί με την Αστυνομία του Σάσεξ, διασώστες και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι από τον εκτροχιασμό, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Sky News.

«Αστυνομικοί βρίσκονται επί τόπου κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Lewes μετά από αναφορές για εκτροχιασμένο τρένο στις 3:54 μ.μ. σήμερα. Ανταποκρινόμαστε μαζί με τους διασώστες και την πυροσβεστική υπηρεσία και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό» ανέφερε η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ κλήθηκε για ένα περιστατικό κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lewes. Έχουν επίσης ειδοποιηθεί και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κληθήκαμε στις 3:55 μ.μ. για αναφορές ότι ένα τρένο είχε εκτροχιαστεί λίγο έξω από το Lewes. Συνεργαζόμαστε με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο» επιβεβαίωσε η πυροσβεστικη υπηρεσία.