Η ανακοί«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της.

Το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Σέρρες ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο 1634, στο οποίο επέβαιναν 61 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 16:29 στον Σταθμό Μουριές. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο θα υποκατασταθεί με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Μουριές - Σέρρες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και Σκοτούσα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες - Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train, χωρίς στάσεις στους σταθμούς Σκοτούσα, Στρυμώνας, Δοϊράνη, Χέρσο, Μεταλλικός, Πεδινό, Γαλλικός και Νέα Φιλαδέλφεια. «Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της.