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Μαζί με την ανήλικη συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση της εποπτέιας της.

Στη σύλληψη μίας 16χρονης, η οποία φέρεται να λήστεψε μίνι μάρκετ στη Χαλκιδική προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εισέβαλε στο μίνι μάρκετ έχοντας καλυμένα τα χαρακτηριστικά της με χειρουργική μάσκα και υπό την απειλή φαλτσέτας άρπαξε από το ταμέιο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας το μεσημέρι της Πέμπτης, 16/07, με την αστυνομία να συλλαμβάνει άμεσα την 16χρονη.

Στην κατοχή της οι αστυνομικοί βρήκαν τη φαλτσέτα που χρησιμοποίησε, τη χειρουργική μάσκα καθώς και το ποσό.

Μαζί με την ανήλικη συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση της εποπτέιας της.