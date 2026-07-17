Oι πρώτες μεταμεσονύχτιες προβολές έγιναν sold-out σε λίγες ημέρες μόνο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» έχει ξεκινήσει και το ελληνικό κοινό απέδειξε έμπρακτα ότι περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό!

Σε πρωτοφανές φαινόμενο για τα Village Cinemas εξελίσσεται η προπώληση της πιο πολυαναμενόμενης ταινίας της χρονιάς: πριν καν η ταινία βγει στις αίθουσες, περισσότεροι από 32.000 θεατές έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους, επιβεβαιώνοντας έτσι το ενδιαφέρον του κοινού γύρω από την τελευταία δημιουργία του Christofer Nolan, ξεπερνώντας ακόμα και την προπώληση του «AVENGERS: ENDGAME», που κατείχε τον τίτλο μέχρι σήμερα.

Η προσμονή για τη νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη είναι τεράστια και αναμενόμενη, τόσο εξαιτίας του θέματος, αλλά και γιατί πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Το έντονο ενδιαφέρον για IMAX προβολές δείχνουν και τα στοιχεία πωλήσεων, καθώς η αίθουσα ΙΜΑΧ® with Laser μπαίνει ήδη στην 3η εβδομάδα πώλησης εισιτηρίων, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία των Village Cinemas! Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι τα Village Cinemas στην Αθήνα συγκαταλέγονται στις Top 30 αίθουσες IMAX με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως για φέτος, καταλαμβάνοντας την 26η θέση ανάμεσα σε περισσότερες από 1.800 αίθουσες IMAX σε όλο τον κόσμο.

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Ο ενθουσιασμός του κοινού είχε γίνει εμφανής από νωρίς, με την ανακοίνωσή των Midnight Screenings που διοργάνωσαν τα Village Cinemas για την πρώτη ημέρα της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ»! Οι μεταμεσονύκτιες προβολές που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στις 00:05 & στις 04:00, στην αίθουσα IMAX with Laser στο The Mall Athens, έγιναν sold out σε λίγες ημέρες, με τους fans της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» και του Nolan να μένουν ξύπνιοι για να έχουν την ευκαιρία να είναι ανάμεσα στους πρώτους που θα παρακολουθήσουν την επική παραγωγή!

Όλοι όσοι παραβρέθηκαν στα Midnight Screenings, έλαβαν ως δώρο την συλλεκτική IMAX αφίσα, αλλά και ειδική αναμνηστική κάρτα, ενώ για τους πιο hardcore κινηματογραφόφιλους που προτίμησαν την προβολή των 04:00, τα Village Cinemas προσέφεραν δωρεάν ποπ κορν και αναψυκτικό!

Όσοι θέλουν να κλείσουν άμεσα τα εισιτήριά τους μπορούν να το κάνουν μέσω του villagecinemas.gr, της εφαρμογής Village Cinemas και των ταμείων των κινηματογράφων.