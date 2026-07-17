Τον κατηγορεί ότι βάζει τους βουλευτές να ...φύγουν, ενώ ο Πολάκης αφήνει αιχμές ότι η Αμαλίας προωθεί για την ηγεσία την ...Δούρου!

Το γαρ πολύ της θλίψεως... Η Κουμουνδούρου στοχοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτοντας τόσο την στρατηγική περιχαράκωσης που θα ακολουθήσει στο εξής όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να κρατήσει τις όποιες δυνάμεις έχουν απομείνει!

«Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές; Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Και αυτό τη στιγμή που η ΕΛ.Α.Σ. διαμηνύει σε κάθε ευκαιρία πως όποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθεί (προσοχή, όχι να ανεξαρτητοποιεί αλλά παραιτηθεί) ακόμα και αν γραφεί μέλος της ΕΛ.Α.Σ. δεν έχει θέση στα ψηφοδέλτια!

Ο Παύλος Πολάκης προχωρεί ακόμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Αμαλίας προωθεί τη Ρένα Δούρου για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν επιθυμεί τον ίδιο και ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν παραιτήθηκαν αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν.

«Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις να στηρίξεις την ΕΛΑΣ γιατί δεν παραιτείσαι; Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα σου ο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα; Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο; Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος; Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει. Και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μη γίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά στο f/b ο βουλευτής Χανίων και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Όλα δηλαδή δείχνουν πως ο Π. Πολάκης θα επιχειρήσει να «χρεώσει» την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στον ...Αλέξη Τσίπρα.