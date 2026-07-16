Για τον ελάχιστο χρόνο που είχε στη διάθεσή του για την πρόγνωση καιρού στον ANT1, την τηλεοπτική του διαδρομή και την πρώτη εμφάνισή του μπροστά σε κάμερα μίλησε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή Καλύτερα αργά του Action 24.
Ο μετεωρολόγος βρέθηκε καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον σταθμό του Αμαρουσίου, έπειτα από 19 χρόνια.
Ο Τάσος Αρνιακός περιέγραψε ότι ο χρόνος του στο τηλεοπτικό δελτίο ήταν περιορισμένος, γεγονός που τον υποχρέωνε να επιλέγει με μεγάλη ακρίβεια τις πληροφορίες που θα μετέδιδε στους τηλεθεατές.
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