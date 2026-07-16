Η πίεση του χρόνου κι η πρώτη του φορά στην κάμερα.

Για τον ελάχιστο χρόνο που είχε στη διάθεσή του για την πρόγνωση καιρού στον ANT1, την τηλεοπτική του διαδρομή και την πρώτη εμφάνισή του μπροστά σε κάμερα μίλησε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή Καλύτερα αργά του Action 24.

Ο μετεωρολόγος βρέθηκε καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον σταθμό του Αμαρουσίου, έπειτα από 19 χρόνια.

Ο Τάσος Αρνιακός περιέγραψε ότι ο χρόνος του στο τηλεοπτικό δελτίο ήταν περιορισμένος, γεγονός που τον υποχρέωνε να επιλέγει με μεγάλη ακρίβεια τις πληροφορίες που θα μετέδιδε στους τηλεθεατές.

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