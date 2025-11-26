Οι περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, νέα επέλαση επικίνδυνων φαινομένων τις επόμενες ώρες

Σε επιφυλακή παραμένει η Πολιτική Προστασία καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να σαρώνει τη δυτική Ελλάδα και κυρίως την Ήπειρο, προκαλώντας πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις.

Πριν λίγη ώρα η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση και προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, οι περιοχές που πλήττονται αυτή την ώρα είναι:

Ήπειρος

Διαπόντια νησιά

Παξοί

Ιωάννινα

Άρτα

Θεσπρωτία

Πρέβεζα

Τις επόμενες ώρες, έντονα φαινόμενα αναμένονται σε:

Κεφαλονιά

Ιθάκη

Ζάκυνθος

Αιτωλοακαρνανία

Αχαΐα

Ηλεία

Μεσσηνία

Λακωνία

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ την Τρίτη, επικαιροποιήθηκε πριν λίγη ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κόκκινη προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, καθώς για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία με το όνομα ADEL, η ΕΜΥ προειδοποιεί πως θα προκαλέσει την Πέμπτη και την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.