Ποιες περιοχές έχουν ήδη «ντυθεί στα λευκά».

Σε εξέλιξη είναι η ψυχρή εισβολή που έκανε την εμφάνισή της το βράδυ του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, όπου σημειώνονται σφοδρές χιονοπτώσεις.

Μάλιστα, κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, τα σχολεία σε κάποιες περιοχές της χώρας, λόγω του κύματος ψύχους, του χιονιά και των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσυν.

Από το βράδυ της Κυριακής (11/1), η κακοκαιρία θα επιδεινωθεί και θα υπάρξει έντονη ψυχρή εισβολή από τον βορρά προς τον νότο. Στη δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να πέσουν χιόνια σε υψόμετρο 400-500 μέτρων. Προς το βράδυ, ίσως εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σε χαμηλό υψόμετρο, ίσως και πεδινές. Στο Αιγαίο θα βρέχει, ενώ το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός στην ορεινή βόρεια Ελλάδα.

Το ψυχρό μέτωπο θα κατέβει νοτιότερα τη Δευτέρα (12/1). Δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές με πάρα πολύ χαμηλό υψόμετρο στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και πολύ τοπικές στην ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα πέσουν στην Κρήτη και χιόνια σε ορεινές και- πρόσκαιρα- ημιορεινές περιοχές. Η ένταση των ανέμων ίσως τοπικά φτάσει τα 9-10 μποφόρ. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αρχικά σε όλη την ορεινή και βόρεια Ελλάδα και βαθμιαία έως το μεσημέρι θα κρυώσει έως τα νότια.

Πού θα το «στρώσει»

Εξειδικεύοντας τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα πρώτα έντονα φαινόμενα, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος σημείωσε: «Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα έχουμε και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως είναι τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, περιοχές της Ξάνθης, της Θάσου, της Καβάλας. Οπότε εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και σε χαμηλό υψόμετρο σε αυτές τις περιοχές».

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα. «Θα έχουμε χιόνια δηλαδή και σε τμήματα των Σποράδων, της Εύβοιας -κυρίως κεντρικής και νότιας Εύβοιας, στα ορεινά-ημιορεινά των Κυκλάδων -στα σημεία νησιά δηλαδή που έχουν σχετικά μεγάλο υψόμετρο- και από τη Δευτέρα πλέον και στην Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές» τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λαγουβάρδος στην Αττική και την Ανατολική Στερεά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το αν θα υπάρξουν προβλήματα χιονόστρωσης. «Όσον αφορά την Αττική και τη Βοιωτία γενικά την ανατολική Στερεά, θα έχουμε το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα κάποιο χιονόνερο ή χιόνι. Εκτιμούμε όμως ότι οι γενικές ποσότητες δεν θα είναι μεγάλες, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα με χιονόστρωση» εξήγησε και πρόσθεσε για το λεκανοπέδιο: «Στην Αττική η χιονόπτωση και η χιονόστρωση θα είναι όπως είπαμε στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη. Εκτιμούμε ότι θα δούμε και κάποιες νιφάδες, κάποια ασθενή φαινόμενα γενικά στις βορειότερες περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι οι ποσότητες την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

«Στα λευκά» ήδη πολλά χωριά

Στα λευκά έχουν «ντυθεί» από το βράδυ του Σαββάτου (10/1) αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως της βόρειας Ελλάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dflyjgqmpdll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου (11/01), με βίντεο του χιονισμένου τοπίου να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://www.facebook.com/reel/906933361854483}

Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη «μάχη» για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο, ενώ απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=7L_GDOw9JDI}

Ο χιονιάς έκανε την παρουσία του και στα ορεινά της Καστοριάς, ντύνοντας πολλές περιοχές στα λευκά. Η Κλεισούρα, η Κοτύλη, το Βίτσι και άλλα ορεινά σημεία του νομού ξύπνησαν με πυκνή χιονόπτωση, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες που θυμίζουν αλπικό τοπίο.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς δημοσίευσε βίντεο από τις σημερινές συνθήκες, καταγράφοντας το χιονισμένο τοπίο αλλά και την κατάσταση του οδικού δικτύου. Τα συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας συνεχείς αποχιονισμούς όπου χρειάζεται, ώστε οι δρόμοι να παραμένουν προσβάσιμοι.

{https://www.facebook.com/reel/1224622265801933}

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid0DQX5abgXSXgM9tRVFJHMHSLvLzvnQhkTWjhNGxGLHFyozB3Twm1uvXsjmxTh6YeJl}

Στα Χάνια Πηλίου, το χιόνι έχει ήδη αρχίσει να πέφτει, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους -5 βαθμούς Κελσίου. Όσο περνούν οι ώρες το ψύχος θα εντείνεται, με τον υδράργυρο να αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο.

{https://www.youtube.com/watch?v=NxBvbv1CIsE}

Οι πρώτες χιονοπτώσεις του 2026 σημειώθηκαν στη Φλώρινα, ντύνοντας την πόλη στα λευκά και χαρίζοντας μαγευτικές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.

{https://www.facebook.com/reel/881073628001937}

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους σε Ασβεστοχώρι, Χορτιάτη, Ρετζίκι, Ωραιόκαστρο, Λαγκαδά και Άσσηρο στη Θεσσαλονίκη.

{https://www.youtube.com/watch?v=y0Ri65Xkn4E}

Στα λευκά έχουν αρχίσει να «ντύνονται» από το βράδυ του Σάββατου (10/1) περιοχές στα ορεινά ημιορεινά της Ηπείρου, με πυκνές χιονοπτώσεις να πλήττουν το Πάπιγκο, το Τσεπέλοβο και τη Μηλιά Μετσόβου.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/1413106290444745/}