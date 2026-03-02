Σε συναγερμό η Κύπρος από το χτύπημα στο Ακρωτήρι.

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε η Κύπρος μετά από χτύπημα στη βρετανική βάση που βρίσκεται στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ένα ιρανικό drone κατέπεσε στη βάση προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

{https://x.com/clashreport/status/2028252023804588033}

{https://x.com/Suriyakmaps/status/2028247039109169309}

{https://x.com/FaytuksNetwork/status/2028249369497989542}

Το μήνυμα που έστειλε η βρετανική βάση στην Κύπρο

{https://x.com/Osinttechnical/status/2028240867786465479}

Αμέσως από τη βάση RAF Akrotiri στην Κύπρο απογειώθηκαν δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας, μαζί με ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager.

{https://x.com/JackStr42679640/status/2028263730363154836}

{https://x.com/sentdefender/status/2028249856607654275}

Σύμφωνα με την Cyprus Mail oι αρχές των βάσεων έδωσαν οδηγίες στο προσωπικό να «παραμείνει στις θέσεις του και να αναμένει περαιτέρω οδηγίες», προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις», καθώς η έκρηξη και οι ήχοι σειρήνας ακούστηκαν στη Λεμεσό.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το drone που έπληξε την Κύπρο μπορεί να ήταν ένα Shahed 136 - ένα drone μονής κατεύθυνσης που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τόσο σε ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ όσο και από τον ρωσικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του με την Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Στάρμερ έκανε γνωστό ότι η Βρετανία έδωσε το πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει τις βάσεις στην Κύπρο.

{https://x.com/Keir_Starmer/status/2028213832380826047}

Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε το πρωί της Κυριακής στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News ότι «εκτοξεύτηκαν δύο πύραυλοι προς την κατεύθυνση της Κύπρου».

«Δεν πιστεύουμε ότι είχαν ως στόχο την Κύπρο, αλλά παρ' όλα αυτά, είναι ένα παράδειγμα για την αυξανόμενη απειλή από ένα καθεστώς που επιτίθεται ευρέως σε όλη την περιοχή και αυτό απαιτεί να δράσουμε», είπε επίσης.

Ωστόσο, αργότερα την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχούρμαν, ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσαν όλοι ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί.

Ο κ.Λετυμπιώτης ήταν ο πρώτος που απάντησε στα σχόλια του Χίλι, λέγοντας ότι «αυτό δεν ισχύει και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η χώρα βρισκόταν υπό απειλή», με τον κ.Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ, στην οποία ο Στάρμερ «επιβεβαίωσε σαφώς και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν αποτελούσε στόχο».