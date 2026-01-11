Η αμερικανική ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ότι μόνο την Κυριακή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 192 διαδηλωτές.

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιτεθούν για τις διαδηλώσεις που έχουν συγκλονίσει τη χώρα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές για μια απάντηση από την Ουάσινγκτον, με τον αναφερόμενο αριθμό νεκρών από τις διαδηλώσεις να εκτοξεύεται σε εκατοντάδες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη βία γύρω από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists (HRNA), συμπεριλαμβανομένων 490 διαδηλωτών. Η ομάδα ανέφερε ότι περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές.

Οι αριθμοί των θυμάτων ποικίλλουν μεταξύ των ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς αγωνίζονται να έχουν πρόσβαση σε ανθρώπους εντός του Ιράν εν μέσω της διακοπής του διαδικτύου στη χώρα, αλλά όλα αναμένεται να είναι υποτιμημένα. Το καθεστώς δεν έχει παράσχει τα δικά του στοιχεία και δεν ήταν δυνατό να τα επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Η δραστική αύξηση του αναφερόμενου αριθμού νεκρών ήρθε καθώς οι αρχές ενέτειναν την καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται τώρα στη δεύτερη εβδομάδα τους. Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν εντός του Ιράν λόγω της πλήρους διακοπής του διαδικτύου στη χώρα και προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανότατα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Η βάναυση καταστολή αύξησε την πιθανότητα παρέμβασης των ΗΠΑ, με τον Τραμπ να λέει ότι θα «έσωζε» τους διαδηλωτές αν η ιρανική κυβέρνηση τους σκότωνε. Επανέλαβε την απειλή του να παρέμβει το Σάββατο το βράδυ καθώς οι διαμαρτυρίες μαίνονταν. «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ επρόκειτο να ενημερωθεί από την ομάδα του την Τρίτη για επιλογές που περιλαμβάνουν στρατιωτικά χτυπήματα, χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, διεύρυνση των κυρώσεων και παροχή διαδικτυακής βοήθειας σε αντικυβερνητικές πηγές. Ιρανοί αξιωματούχοι εξοργίστηκαν με την προοπτική ενός αμερικανικού χτυπήματος, με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι το Ισραήλ και τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή θα ήταν «νόμιμοι στόχοι» αν η Ουάσιγκτον χτυπούσε το Ιράν.

«Σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, τόσο τα κατεχόμενα εδάφη όσο και όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, οι βάσεις και τα πλοία στην περιοχή θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε ο Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ.

Ιράν κατά ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι βρίσκονται πίσω από τις αναταραχές στη χώρα, λέγοντας ότι είχαν φέρει «τρομοκράτες» που επιτίθενται σε δημόσια περιουσία. «Οικογένειες, σας ζητώ: μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά σας να ενωθούν με τους ταραξίες και τους τρομοκράτες που αποκεφαλίζουν ανθρώπους και σκοτώνουν άλλους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτική συνέντευξη, εμφανιζόμενος να υιοθετεί μια πιο σκληρή γραμμή κατά των διαδηλώσεων.

Το βράδυ της Κυριακής, η ιρανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τους «μάρτυρες», συμπεριλαμβανομένων των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε δύο εβδομάδες διαμαρτυριών, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Ο Πεζεσκιάν προέτρεψε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια «εθνική πορεία αντίστασης» πανεθνικών συγκεντρώσεων τη Δευτέρα για να καταγγείλουν τη βία, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως διαπραχθείσα από «αστικούς τρομοκράτες εγκληματίες», ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν είναι η πιο σημαντική αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια. Αν και αρχικά πυροδοτήθηκε από μια ξαφνική πτώση του νομίσματος της χώρας, οι διαδηλωτές σύντομα απαίτησαν πολιτική μεταρρύθμιση και ζήτησαν την πτώση της κυβέρνησης.

Το καθεστώς του Ιράν έχει αντιμετωπίσει μαζικά κινήματα διαμαρτυρίας και στο παρελθόν, αλλά οι αναλυτές λένε ότι οι τρέχουσες αναταραχές συμβαίνουν επειδή η κυβέρνηση έχει αποδυναμωθεί από την οικονομική κρίση και μετά τον καλοκαιρινό πόλεμο με το Ισραήλ.

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν βασικά μέλη του κινήματος διαμαρτυρίας, δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας. «Χθες το βράδυ, έγιναν σημαντικές συλλήψεις των κύριων στοιχείων των ταραχών, τα οποία, αν θέλει ο Θεός, θα τιμωρηθούν αφού περάσουν από τις νόμιμες διαδικασίες», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Ahmad-Reza Radan, στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι όσοι πιάστηκαν να διαμαρτύρονται ή ακόμα και να βοηθούν διαδηλωτές, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» - κάτι που τιμωρείται με τη θανατική ποινή.

Οι Αμερικανοί γερουσιαστές επανέλαβαν την έκκληση του Τραμπ, με τον γερουσιαστή Lindsey Graham να λέει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο «μακρός εφιάλτης των Ιρανών σύντομα φτάνει στο τέλος του».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν, με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι παραμένουν σιωπηλοί για το θέμα για να αποφύγουν να επιτρέψουν στις ιρανικές αρχές να χαρακτηρίσουν το κίνημα διαμαρτυρίας ως υποστηριζόμενο από το εξωτερικό.