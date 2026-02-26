Δεκάδες τα ρεπορτάζ στο διεθνή Τύπο για το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Bloomberg, BBC, Politico, Haaretz, France24, Aljazeera είναι μόνο κάποια από τα μεγάλα διεθνή μέσα που μετέδωσαν με εκτενή ρεπορτάζ την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές.

Το BLOOMBERG έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Πωλητές Spyware Predator καταδικάστηκαν σε μια αμφιλεγόμενη ελληνική υπόθεση κατασκοπείας».

To ALJAZEERA σημειώνει ότι «Ελληνικό δικαστήριο έκρινε ένοχους 4 άτομα για το μεγάλο σκάνδαλο κατασκοπείας το 2022». Συμπληρώνει ότι πρόκειται για «δύο ‘Ελληνες και δύο Ισραηλινού οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών υποκλοπών» σε μια συγκλονιστική υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το FRANCE 24 αναφέρει από την πλευρά του: «Δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε τέσσερις άνδρες για την υπόθεση κατασκοπείας στην Ελλάδα» και παρομοιάζει την υπόθεση ως το ελληνικό… Γουότεργκεϊτ, ενώ το ρεπορτάζ πλαισιώνεται από τις δηλώσεις του Θανάση Κουκάκη. «Ήταν μια καλή μέρα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα», δήλωσε στο AFP έξω από το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι η ετυμηγορία «άνοιξε τον δρόμο» για περαιτέρω διώξεις υπόπτων στην ίδια υπόθεση.

Το POLITICO σημειώνει ότι το σκάνδαλο «Predatorgate» πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις της Ευρώπης.

To BBC επεσημαίνει ότι τέσσερα άτομα καταδικάστηκαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι «… αν και ο καθένας αντιμετωπίζει 126 χρόνια κάθειρξης, συνήθως θα εκτίσουν μόνο οκτώ, που είναι το ανώτατο όριο για πλημμελήματα».

Επίσης η HAARETZ, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην ανώτατο Ισραηλινό αξιωματικό και ιδρυτή της Intellexa, ο οποίος καταδικάστηκε σε υπόθεση κατασκοπείας στην Ελλάδα.

«Ο Ταλ Ντίλιαν και τρεις άλλοι πρόκειται να ασκήσουν έφεση κατά μιας ιστορικής απόφασης του δικαστηρίου πλημμελημάτων της Αθήνας σχετικά με τη χρήση spyware Predator – την πρώτη ποινική καταδίκη στελεχών σε εμπορική εταιρεία spyware για τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποίησαν την τεχνολογία τους».

Τέλος το REUTERS κάνει εκτενή αναφορά στον ιδρυτή της εταιρείας παρακολούθησης γαι την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων το 2020-21, στον Θανάση Κουκάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο διέταξε την ολική έκτιση της ποινής, δίνοντας όμως αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτά τα αιτήματα του εισαγγελέα για:

«Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων», είπε ο εισαγγελέας της έδρας.

-Διαβίβαση για Αιμίλιο Κοσμίδη για συνεργία στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ίσως πρέπει να συσχετίσουν μηνύσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη».

-Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τους Κοσμίδη και Ντάλα.

-Αξιολόγηση ποινικών ευθυνών προσώπων που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν – Ρότεμ Φάρκας, Μερόν Χαρπάζ, Εινάτ Σεμάνα, Σωτήρη Ντάλα, Ιωάννη Μπόλιαρη, Δημήτρης Ξυτεράς. Από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθούμενων προσώπων, αλλά και το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης και το ενδεχόμενο συνεργίας ξένων δυνάμεων και δη Ισραηλινών, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για τους κατηγορούμενους και τα παραπάνω πρόσωπα για το 148 ΠΚ και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

-Διαβίβαση για διερεύνηση σχετικά με όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης για τη διαδικασία στην εξεταστική της Βουλής για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία για τους Λαβράνο και Ντάλα.

-Για το αδίκημα του ΠΚ 370 ΣΤ (απαγόρευση διακίνησης λογισμικών). Όπως προκύπτει από την κατάθεση του Π. Κούτσιου στο ακροατήριο, συνεχιζόταν η λειτουργία της Intellexa στη χώρα 2023-2024. Πρέπει να ερευνηθεί εάν η λειτουργία της εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου.