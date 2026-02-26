«Μάχη» δίνουν οι κάτοικοι και οι αρμόδιοι φορείς για να μην σπάσουν και άλλα αναχώματα.

Σε κατάσταση συναγερμού μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή 27/2, βρίσκεται ο νομός Έβρου εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έχει προκαλέσει η υπερχείλιση του ποταμού.

Πάνω από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν βυθιστεί στο νερό, με τους κατοίκους να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σώσουν τις περιουσίες τους. Τα ορμητικά νερά που προέρχονται από το φράγμα του Άρδα στη Βουλγαρία δυσχαιρένουν την κατάσταση, καθώς πάνω από 510 κυβικά μέτρα νερού απελευθερώνονται ανά δευτερόλεπτο στον ποταμό Έβρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgou106g5555?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην προσπάθεια για την ανάσχεση των καταστροφών συμμετέχει και ο στρατός που τοποθετεί εκατοντάδες σακιά με άμμο στα αναχώματα.

Η στάθμη του νερού σε αρκετά σημεία έχει φτάσει τα 7 μέτρα. Στο Σουφλί έχουν σπάσει τουλάχιστον τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό , με αποτέλεσμα τα νερά να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία εμπνέει η κατάσταση στο Τυχερό, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι τα ορμητικά νερά θα ξεπεράσει τα 7 μέτρα σπάζοντας το ανάχωμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgoujpb2v415?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα νερά θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για να υποχωρήσουν, καθώς τα αντλιοστάσια και τα αγροτικά μηχανήματα δεν μπορούν να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο νερού.

Το επόμενο εικοσιτετράωρο είναι αρκετά κρίσιμο, με τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση. Στα Λάβαρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, καθώς η στάθμη έχει μείνει σταθερή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει παρατηρηθεί ήδη μικρή υποχώρηση.

Η κατάσταση θεωρείται η πιο δύσκολη που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή από το 2015, με τεράστιες υδάτινες μάζες να κινούνται κατά μήκος του ποταμού, απειλώντας πεδιάδες, καλλιέργειες και οικισμούς, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για ενδεχόμενη νέα επιδείνωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp1fs85zmqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αποκαλυπτικές εικόνες στο Πύθιο Έβρου

Πηγή φωτογραφιών: Giorgos Kalkanidis/SOOC