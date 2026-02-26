Οι εικόνες από τη Μάνδρα, τα Λάβαρα, το Αμόριο και το Διδυμότειχο αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος - Η απειλή θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλημμυρικής πίεσης

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στα Λάβαρα του Εβρου, παραμένοντας σε πλήρη επιφυλακή λόγω του υπαρκτού κινδύνου περαιτέρω ανόδου της στάθμης των υδάτων και ενδεχόμενης πλημμύρας κατοικημένων περιοχών.

Οι εικόνες από τη Μάνδρα, τα Λάβαρα, το Αμόριο και το Διδυμότειχο αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, με εκτεταμένες ζημιές σε γεωργικές και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε τμήματα των οικισμών που παραμένουν βυθισμένα στα νερά. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι δήμοι Διδυμοτείχου και Σουφλίου, καθώς και οι νοτιότερες περιοχές του νομού, με την στάθμη σε Πέταλο, Πύθιο και Τυχερό να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραποτάμιες περιοχές και τα αναχώματα, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες. Για ακόμη ένα 24ωρο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις οχύρωσης και ενίσχυσης κρίσιμων σημείων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των υδάτων στους οικισμούς.

Στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα Λάβαρα, η στάθμη των υδάτων έχει φτάσει ακόμη και τα επτά μέτρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, έχει κλείσει ο βόρειος κόμβος, ενώ όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε έναν και μοναδικό στόχο, να μην περάσουν τα νερά εντός του χωριού.

Ο φόβος νέων θραύσεων στα αναχώματα παραμένει έντονος, καθώς η πολυήμερη υδραυλική πίεση τα έχει καταστήσει πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απειλή θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλημμυρικής πίεσης, με την εκτόνωση των υδάτων προς τη θάλασσα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παρατείνει την κατάσταση «Red Code», δηλαδή της μέγιστης κινητοποίησης, για τον Έβρο, καθώς η εικόνα των εκτεταμένων πλημμυρών και της αδιάκοπης πίεσης αξιολογείται ως υψηλού κινδύνου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μοναδικό ίσως θετικό στοιχείο είναι πως οι ποσότητες των υδάτων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από την γειτονική Βουλγαρία εμφανίζονται μειούμενες. Ωστόσο, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις εκτιμάται ότι φτάνουν συνολικά τα 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 85.000 είναι καλλιεργημένα ή καλλιεργήσιμα, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ. Αντίστοιχη αποτύπωση, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκύπτει και από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus.

