Ποια ομάδα θα κερδίσει σήμερα στο Survivor, τον τρίτο αγώνα ασυλίας;

Το Survivor, επέστρεψε σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στο ΣΚΑΙ, με ένα ολοκαίνουργιο, ανατρεπτικό επεισόδιο. Οι δύο ομάδες, «Επαρχιώτες» και «Αθηναίοι», είναι έτοιμοι να δώσουν το παρών στο στίβο μάχης και να διεκδικήσουν την νίκη στο νέο αγώνισμα ασυλίας.

Στα προηγούμενα επεισόδια, οι «Επαρχιώτες» ήρθαν επανειλημμένως σε κόντρα μεταξύ τους, ενώ σήμερα, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, οι κόκκινοι έχουν την τιμητική τους.

Στο προηγούμενο αγώνισμα, ο Δημήτρης, βρέθηκε να είναι υποψήφιος προς αποχώρηση, μία εξέλιξη την οποία δεν περίμενε ούτε ο ίδιος, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgmqs8vqcq5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Survivor: Σε ένταση οι Αθηναίοι – Νεύρα μετά από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Πίσω στην καλύβα ο Δημήτρης με δύο από τους συμπαίκτες του στάθηκε στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για να εξηγήσει πως δεν γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους ψηφίστηκε αφού αγωνιστικά είναι «δυνατός» και έχει φέρει τις περισσότερες νίκες μέχρι στιγμής.

{https://www.instagram.com/p/DVMYGUrgIPL/?hl=el}

«Πώς να είναι αγωνιστικός ο λόγος που με ψήφισαν. Πάμε να δούμε τα ψωμιά μας. Είναι διάσπαρτες οι ψήφοι… ο Benzy μου είπε ότι δεν ήξερε ποιον να ψηφίσει και την έκαψε επάνω μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgobe98lwrpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του ο Benzy, μίλησε για την απόφασή του να ψηφίσει τον Δημήτρη. Συγκεκριμένα, θεώρησε πως δεν θα έχει άλλη ψήφο και γι’ αυτό τον λόγο τον επέλεξε. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως αν και αγωνιστικά τον θεωρεί δυνατό παίκτη, η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του δεν του ταιριάζουν.

Από την άλλη πλευρά, οι «Επαρχιώτες», έκριναν τους λόγους που ο Δημήτρης ψηφίστηκε, εστιάζοντας στον χαρακτήρα του. Η Αναστασία μάλιστα, μιλώντας για την δυναμική της ομάδας των κόκκινων, επισήμανε πως ο Δημήτρης είναι έξυπνος και «ύπουλος», ωστόσο σχολίασε πως αν δεν καταφέρουν να κερδίσουν ένα έπαθλο δεν θα καταφέρουν να «επιβιώσουν» στο ριάλιτι.

{https://www.instagram.com/p/DVMZBrSAOGf/?hl=el}