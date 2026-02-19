Σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση βρέθηκε ο Μάνος Μαλλιαρός, ύστερα από την ένταση στο προηγούμενο επεισόδιο Suvrivor.

Το Suvrivor, επέστρεψε απόψε, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο με εντάσεις, αγωνίσματα και τις δύο ομάδες στα… «κόκκινα».

Παράλληλα, στο σημερινό επεισόδιο θα πραγματοποιηθεί και η νέα αποχώρηση της εβδομάδας, ενώ ο Γιώργος Λιανός, έρχεται για να ανακοινώσει τις νέες συνθήκες του παιχνιδιού.

Παρ’ όλα αυτά, πριν ακόμη οι παίκτες μεταφερθούν στο σημερινό στίβο μάχης, εμφανίστηκε ο Μάνος Μαλλιαρός ιδιαίτερα καταβεβλημένος και μετανιωμένος για την συμπεριφορά του στο προηγούμενο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, στο προηγούμενο επεισόδιο, όταν στο στίβο μάχης βρισκόταν ο ίδιος με τον Benzy η ένταση κορυφώθηκε, με το Μάνο Μαλλιαρό να κάνει μία ιδιαίτερα προσβλητική χειρονομία. Στο συμβούλιο του νησιού ο Benzy εξερράγη προς το πρόσωπό του με τον ίδιο να κρατάει αμυντική στάση.

Σήμερα, ο Μάνος Μαλλιαρός, μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι, όπου και ανέφερε: «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γι’ αυτό που είπα και έκανα. Δεν είναι ο Μάνος αυτός. Έχω δουλέψει με παιδιά ειδικής αγωγής και ξέρω. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έκανα. Θέλω να ζητήσω και πάλι συγγνώμη… έβγαλα έναν εαυτό που δεν περίμενα ότι θα βγάλω. Το σκεφτόμουν όλο το βράδυ, αυτά που είπα και έκανα. Ήταν λόγια και πράξεις που δεν μπορώ να πάρω πίσω αν και θέλω πάρα πολύ».

