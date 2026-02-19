Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή πίσω από τη στρατολόγηση των Κενυατών.

Πεισσότεροι από 1.000 Κενυάτες εκτιμάται ότι έχουν στρατολογηθεί από τη Ρωσία προκειμένου να πολεμήσουν στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, όπως αναφέρει έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών της Κένυας. Ο αριθμός αυτός είναι πενταπλάσιος από από τον αριθμό που υπήρχε στις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών.

Η ρωσική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή της Μόσχας σε παράνομη στρατολόγηση Κενυατών πολιτών για συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ξένοι πολίτες μπορούν οικειοθελώς να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Η έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Κένυας, που παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του κοινοβουλίου, κατέδειξε την ύπαρξη δικτύου κρατικών αξιωματούχων που φέρεται να συνεργάστηκε με συνδικάτα εμπορίας ανθρώπων για τη στρατολόγηση Κενυατών. Στόχος ήταν πρώην στρατιώτες, αστυνομικοί και άνεργοι, στους οποίους υποσχέθηκαν μηνιαίο μισθό περίπου 350.000 σελίνια Κένυας (2.715 δολάρια) και μπόνους έως 1,2 εκατομμύρια σελίνια (9.309 δολάρια).

Ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, Κιμάνι Ιτσούνγκουα, ανέφερε ότι πάνω από 1.000 Κενυάτες έχουν ήδη στρατολογηθεί και αναχωρήσει για την Ουκρανία. Σύμφωνα με την Κένυα, από τον Νοέμβριο πάνω από 200 πολίτες της συμμετείχαν στις ρωσικές δυνάμεις, ενώ η Ουκρανία εκτιμά ότι περίπου 1.400 Αφρικανοί πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας, ορισμένοι μέσω απάτης.

Στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας βρίσκονταν από τον Φεβρουάριο του 2026, 89 Κενυάτες, με 39 να νοσηλεύονται και 28 να αγνοούνται, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση.

Ταξίδευαν με τουριστική βίζα

Οι στρατολογηθέντες ταξίδευαν αρχικά με τουριστικές βίζες μέσω Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς τη Ρωσία. Όταν η Κένυα ενίσχυσε την επιτήρηση στο Ναϊρόμπι, οι διαδρομές άλλαξαν και περιλάμβαναν Ουγκάντα, Νότιο Αφρική και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στην οργάνωση εμπλέκονταν, σύμφωνα με την έκθεση, και υπάλληλοι αεροδρομίων, αξιωματούχοι μετανάστευσης, καθώς και προσωπικό των πρεσβειών Ρωσίας και Κένυας για να διευκολύνουν τη μετακίνηση των στρατολογηθέντων.

Η ρωσική Πρεσβεία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ποτέ εμπλακεί σε παράνομη στρατολόγηση Κενυατών και δεν εξέδωσε βίζες με σκοπό τη συμμετοχή στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, οι ξένοι πολίτες μπορούν να καταταγούν εθελοντικά στον στρατό της Ρωσίας.

Οι τελευταίες αναφορές δείχνουν ότι Αφρικανοί πολίτες παρασύρονται στη Ρωσία με υποσχέσεις εργασίας ως σωματοφύλακες, για να βρεθούν τελικά στο μέτωπο της Ουκρανίας, γεγονός που έχει δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ Μόσχας και ορισμένων αφρικανικών κρατών. Τον περασμένο χρόνο, τέσσερις Νοτιοαφρικανοί επέστρεψαν από το Ντονμπάς, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας ανακοίνωσε ότι 27 πολίτες της διασώθηκαν από παγίδες στη Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Μουσαλία Μουνταβάντι, σχεδιάζει επίσκεψη στη Μόσχα τον επόμενο μήνα για συνομιλίες σχετικά με το ζήτημα.

Αυτή η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις γύρω από τη στρατολόγηση ξένων πολιτών σε εμπόλεμες ζώνες και τις διεθνείς διαστάσεις της, ενώ οι επίσημες διευκρινίσεις της Ρωσίας προσπαθούν να διαχωρίσουν τις νόμιμες από τις παράνομες διαδικασίες.