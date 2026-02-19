Για την περίοδο που διαγνώστηκε με κατάθλιψη μίλησε ο Αντώνης Καφετζόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς - νωρίς».

Συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ παραχώρησε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στον αέρα το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην περίοδο που διαγνώστηκε με κατάθλιψη, ενώ στάθηκε και σε ορισμένες στιγμές της καριέρας του.

Αρχικά, με χιούμορ μίλησε για την προσωπικότητά του, λέγοντας πως είναι ένας αρκετά απαισιόδοξος άνθρωπος: «Είμαι τόσο απαισιόδοξος που μπορώ να το λέω γελώντας, και χαμογελώντας για να μην τρομάζω τον κόσμο. Το ότι δεν έχει μέλλον αυτή η ανθρωπότητα».

Και συνέχισε: «Είμαστε ένα είδος πολύ περίπλοκου ζώου, θηλαστικού, το οποίο με την εξέλιξή του ανέπτυξε και αυτό που λέμε αυτοσυνείδηση. Δηλαδή, έχει την ικανότητα να σκέφτεται τον εαυτό του, τους άλλους, το μέλλον να αναζητάει το νόημα της ύπαρξης. Πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν πολύ βλαβερά και πηγές δυστυχίας».

Σε ότι αφορά την περίοδο που διαγνώστηκε με κατάθλιψη, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, τόνισε πως πήρε την απόφαση να απευθυνθεί σε ειδικούς όταν αντιλήφθηκε πως έχει αποτραβηχτεί από την καθημερινότητα και πρόσωπα: «Κατάλαβα ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια από ειδικούς, ψυχίατρο, όχι κάποιον γκουρού, όταν είχα ήδη αποτραβηχτεί και δεν ήθελα να ’χω επαφές, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο. Είναι ένα περίπλοκο πράγμα η κατάθλιψη, υπάρχουν πολλών ειδών καταθλίψεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο λόγος που το ’πα δημόσια είναι γιατί υπάρχει ένα ταμπού με τους ψυχίατρους, ότι άμα πας στον ψυχίατρο μπορεί να σε περάσουνε για σαλεμένο. Είναι καλό πράγμα να πηγαίνει κανείς στο γιατρό του σε κάθε περίπτωση», εξήγησε στην συνέχεια ο ηθοποιός.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην καριέρα του και στις επιλογές που έχει λάβει στη ζωή του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ρόλους που έχει ενσαρκώσει: «Κατά καιρούς έχω υπάρξει επιλεκτικός όταν μου το επέτρεπαν οι συνθήκες… άλλες φορές δεν μπορούσα να είμαι επιλεκτικός, έπρεπε να κάνω κάτι από όλα και το έκανα με βαριά καρδιά. Έχω μετανιώσει πολλούς ρόλους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgiq0xp445xt?integrationId=40599y14juihe6ly}