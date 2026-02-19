Η αναφορά της Έλενας Τσαγκρινού στον Akyla και το τραγούδι «Ferto» που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», παραχώρησε η Έλενα Τσαγκρινού, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision και στη συμμετοχή της στο J2US.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η ερμηνεύτρια, αποκάλυψε πως αρχικά δεν της άρεσε ο Akylas και το τραγούδι του:

«Στην αρχή δεν μου άρεσε ο Akylas. Μετά όμως, μόλις συνήθισα το τραγούδι και τον Akyla σ’ όλο αυτό το κόνσεπτ, πιστεύω πραγματικά ότι είναι το τραγούδι του 2026, το οποίο μπορεί να πάει πολύ καλά στην Eurovision. Και μπράβο στο παιδί, για την ιδέα και για τους παραγωγούς».

Και συνέχισε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της τόσο για τη συμμετοχή της Ελλάδας, όσο και για την Antigoni και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό: «Με εντυπωσίασε ότι ένα ρεφρέν και μία παρουσία σαν του Akyla … πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει. Όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, αν είναι, φυσικά και θα ‘θελα να πάω και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Αυτό το κορίτσι έχει τέτοια ενέργεια και πάθος, είναι πολύ δυνατή συμμετοχή για την Κύπρου για τον διαγωνισμό. Θέλω να σκίσει».

Τέλος, αναφερόμενη στη συμμετοχή της στο J2US η Έλενα Τσαγκρινού σχολίασε: «Έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει η συμμετοχή μου στο J2US! Μετά από 10 – 15 χρόνια που ‘χω να μπω σε J2US, γιατί ήμουν με τον Ιβάν Σβιτάιλο, είναι μοναδικό το να είμαι με γυναίκα στη σκηνή. Την Δάφνη Καραβοκύρη, αυτή την γυναίκα – είδωλο που νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά στο παιχνίδι και θα προχωράμε δυναμικά».

