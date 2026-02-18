Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μπέττυ Μαγγίρα λίγες ημέρες μετά από τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Λίγες μόλις ημέρες έχουν περάσει από τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, με την Μπέττυ Μαγγίρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Γιώργο Καπουτζίδη, να βρίσκονται στο τιμόνι της παρουσίασης.

Οι τρεις τους συνέβαλαν στη δημιουργία τριών ξεχωριστών βραδιών, ξεχωρίζοντας για το χιούμορ τους, τη θεατρικότητά τους και την αγάπη που έδειξαν προς τους συμμετέχοντες.

Στον Α’ Ημιτελικό η Μπέττυ Μαγγίρα, στάθηκε ένα βήμα πιο μπροστά, στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, το προβάδισμα είχε η Κατερίνα Βρανά, ενώ στον τελικό τη σκυτάλη πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και οι τρεις παρουσιαστές συμμετείχαν στις καρτ – ποστάλ κάθε διαγωνιζόμενου, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι και καλλιτεχνικό τους ταμπεραμέντο στο συνολικό αποτέλεσμα.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η Μπέττυ Μαγγίρα, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης, εξέφρασε την χαρά και τη συγκίνησή της για την συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά, ευχαριστώντας τους για την εμπειρία που μοιράστηκαν:

«Αχ αυτοί οι δυο ……. Τι να πρωτοπώ; Για το ταλέντο τους, για την ανοιχτή αγκαλιά τους, για τα γέλια, την παρέα, που αν και κάτω από πολλές ώρες προβών και γυρισμάτων ήταν πάντα γελαστή δίχως γκρίνια …

Αυτή η συνθήκη που βρεθήκαμε κι οι τρεις ήταν μια ιδανική συνθήκη , υπέροχη που δεν την συναντάς συχνά … κι ήταν ευλογία!

Γιατί για μένα είναι ευλογία να κάνεις αυτό που αγαπάς με ταλαντούχους ανθρώπους που ταιριάζουν τα χνώτα σας κι υπάρχει επικοινωνία , κοινώς χημεία!

Ακομπλεξάριστοι, χαλαροί και το βασικότερο με ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΙΟΥΜΟΡ!!!

Άλλωστε ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ! Ε @katerinavrana @ykapoutzidis?

Τώρα που καταλάγιασε λοιπόν η «σκόνη» , έσβησαν οι προβολείς κι η αυλαία έπεσε , θέλω να σας πω , μέσα απ την καρδιά μου ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Για όλα!

Ανυπομονώ να ξανασυναντηθούμε τηλεοπτικά γιατί «εκτός» είναι σίγουρο!!!

Και την επόμενη φορά ίσως να φωνάξουμε κι άλλη μια κοπέλα ε @ykapoutzidis????».

{https://www.instagram.com/p/DU5vlm6DFGv/?hl=el&img_index=4}