Στις 23 Απριλίου θα δικαστεί τελικά ο 75χρονος Χρήστος Μαυρίκης μετά την αναβολή που ο ίδιος ζήτησε και πήρε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Ο γνωστός από την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του 1989, Χρήστος Μαυρίκης κατηγορείται για τους πυροβολισμούς που έριξε στο σπίτι του στα Σπάτα, όπου ταμπουρώθηκε και στη συνέχεια κρύφτηκε σε διπλανό οικόπεδο, έως ότου συνελήφθη.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Μετά την απόφαση να αναβληθεί η δίκη του, ο Χρήστος Μαυρίκης επέστρεψε στο σπίτι του όπου παραμένει σε περιορισμό με «βραχιολάκι», όρος που του έχει επιβληθεί για την υπόθεση της απόπειρας δωροδοκίας δικαστή.