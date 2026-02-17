Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν μεταξύ άλλων παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Προθεσμία για αύριο ζήτησε και πήρε ο 75χρονος Χρήστος Μαυρίκης από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας όπου θα δικαστεί για σειρά αδικημάτων που αντιμετωπίζει σε βαθμό πλημμελήματος.

Την αναβολή της δίκης του αιτήθηκε ο ίδιος προκειμένου να αποδείξει, με έγγραφα που υποστηρίζει ότι έχει στη διάθεσή του, ότι κατείχε νόμιμα το όπλο με το οποίο πυροβολούσε στον αέρα προτού ταμπουρωθεί στο σπίτι του, στα Σπάτα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης ζήτησε επίσης να αφεθεί ελεύθερος για να μπορέσει, όπως είπε, να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα. Συμπλήρωσε ακόμη πως δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με «βραχιολάκι» που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.

Το αίτημά του όμως συνάντησε την άρνηση του εισαγγελέα και τελικά απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Έτσι, ο Χρήστος Μαυρίκης θα παραμείνει κρατούμενος έως ότου διεξαχθεί η δίκη του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια , απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας .

