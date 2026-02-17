Στο έλεος της κακοκαιρίας το Μαζαράκι Ηλείας με το χωριό να είναι αποκομμένο μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις.

Τις τελευταίες μέρες η Ηλεία έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα από τα συνεχιζόμενα κύματα κακοκαιρίας και τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανείς για την ευρύτερη περιοχή κατολισθήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μαζαράκι Πηνείας που έχει «βουλιάξει» μέσα στις λάσπες με τις υποδομές του χωριού να έχουν πληγεί βαρύτατα από τις συνεχείς κατολισθήσεις που καθιστούν επικίνδυνη την πρόσβαση στους δρόμους.

Η καθημερινότητα των κατοίκων όπως φαίνεται και από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα του ilialive.gr έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης κάτω από αντίξοες συνθήκες. Το πρωί τα παιδιά κατάφεραν με δυσκολία να φτάσουν στο σχολείο τους, όμως το μεσημέρι, με τον δρόμο να παραμένει αποκλεισμένος λόγω της κακοκαιρίας και των καθιζήσεων του εδάφους, οι γονείς αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μονοπάτια μέσα από τα χωράφια για να επιστρέψουν τα παιδιά στα σπίτια τους με ασφάλεια.

Η εικόνα των γονέων που κουβαλούν τα παιδιά στην πλάτη ή αγκαλιά, προσπαθώντας να τα περάσουν μέσα από βούρκο και λάσπη, αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνία των κατοίκων για την ασφάλεια των παιδιών τους. Οι κάτοικοι του Μαζαρακίου ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρχές για την αποκατάσταση των δρόμων και την ασφαλή πρόσβαση στο χωριό, καθώς η κατάσταση έχει καταστεί επικίνδυνη και για τους ίδιους, πέρα από τα παιδιά.

Κλειστός ο δρόμος στο Μαζαράκι Ηλείας από κατολισθήσεις

Το Μαζαράκι είναι αποκομμένο οδικά μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα ο βασικός δρόμος να παραμένει αποκλεισμένος. Οι κάτοικοι του χωριού αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μονοπάτια μέσα από χωράφια για να φτάσουν στα σπίτια τους προκειμένου να τα προστατευτούν από το βούλιαγμα του εδάφους και τις επικίνδυνες συνθήκες. Η κατάσταση δημιουργεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και των παιδιών, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να παρέμβουν άμεσα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση ασφαλών διαδρομών. Το Μαζαράκι παραμένει στο έλεος των κατολισθήσεων, με την καθημερινότητα των κατοίκων να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ειδικά κατά τις ημέρες με έντονη κακοκαιρία.

Μάλιστα μετά τις σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί ο ένας κεντρικός δρόμος του χωριού τις προηγούμενες ημέρες, έκλεισε και ο δεύτερος δρόμος πρόσβασης, εξαιτίας νέας κατολίσθησης που διέκοψε ολοκληρωτικά την κυκλοφορία. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει τους φόβους για ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου, το οποίο από χθες είχε ήδη χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, με το μήκος του μετώπου της κατολίσθησης να ξεπερνά τα 700 μέτρα από την είσοδο του οικισμού, στο τμήμα που συνδέεται με τον Πρόδρομο, έως πίσω από τον οικισμό. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ήλιδας Κώστα Αναγνωστόπουλο, που βρίσκεται στο σημείο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το κατολισθητικό φαινόμενο εξελίσσεται με έντονη δυναμική και συνεχείς μετακινήσεις εδάφους. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν να αποκαταστήσουν, στο μέτρο του δυνατού, την πρόσβαση, ωστόσο οι παρεμβάσεις γίνονται υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

Η επιδείνωση είναι καθημερινή. Ενώ αρχικά δύο κατοικίες θεωρούνταν ότι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, πλέον σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε τέσσερις. Σε μία περίπτωση είχε ήδη ζητηθεί προληπτικά η απομάκρυνση οικογένειας, όμως τα νέα δεδομένα δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων. Όπως έκανε γνωστό μάλιστα μιλώντας στο ilialive.gr ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αύριο αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή ιδιώτης γεωλόγος για μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης ενώ παράλληλα έχει κληθεί από τον Δήμο και το ΕΑΓΜΕ.