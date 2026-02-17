Κατολισθήσεις, καθιζήσεις και κατεστραμμένοι δρόμοι απομονώνουν χωριά – Σοβαρές ζημιές σε Βουλιαγμένη, Σιμόπουλο, Άγναντα και Λουκά - Κτηνοτρόφοι μεταφέρουν στα χέρια το γάλα διανύοντας πεζοί τεράστιες αποστάσεις.

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή της Πηνείας στην Ηλεία, με τις κατολισθήσεις και τις καθιζήσεις να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και να θέτουν σε δοκιμασία την καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της υπαίθρου.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στη Βουλιαγμένη, όπου έχει κοπεί ο κεντρικός δρόμος που ενώνει την κοινότητα με το Καλό Παιδί. Το οδόστρωμα έχει υποστεί μεγάλη καθίζηση, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις που καθιστούν αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πηνείας, Κώστας Αναγνωστόπουλος, θα γίνουν άμεσα ενέργειες προσωρινής αποκατάστασης, ωστόσο η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη. «Οι κατολισθήσεις είναι συνεχείς και το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, γεγονός που δυσχεραίνει κάθε παρέμβαση», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα και στο Σιμόπουλο, όπου το νεκροταφείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο πίσω από τον οικισμό. Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, «έχουμε μια κατολίσθηση πίσω από το Σιμόπουλο, σε κεντρικό δρόμο, όπου έχει κόψει ένα κομμάτι πίσω από το νεκροταφείο και έχει παρασύρει και κάποια μνήματα».

Αποκομμένα παραμένουν και τα Άγναντα από τον Λουκά, καθώς ο κοινοτικός δρόμος έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές σε μήκος άνω των 1.500 μέτρων. Σε πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα μηχανήματα που επιχείρησαν να αποκαταστήσουν πρόχειρα την κυκλοφορία δεν κατάφεραν να δώσουν λύση, λόγω των συνεχών κατολισθήσεων και της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Ο αγροτικός δρόμο που εξυπηρετεί κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής επίσης είναι ολοσχερώς κατεστραμένος. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται πλέον να μεταφέρουν το γάλα διανύοντας μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις πεζοί, καθώς η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη.

Ο Δήμος προχώρησε στη διάνοιξη προσωρινού μονοπατιού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κτηνοτρόφοι και οι κάτοικοι που πρέπει να προσεγγίσουν τις εγκαταστάσεις και τα ζώα τους. Ωστόσο, οι συνεχείς βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις δημιουργούν νέα προβλήματα καθιστώντας και αυτόν τον δρόμο απροσπέλαστο.

