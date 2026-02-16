Η ελεγχόμενη αποσυμφόρηση φράγματος στην Ηλεία προκάλεσε εν τέλει σοβαρές ζημιές.

Εκτεταμένες καταστροφές και πολλά προβλήματα προκάλεσε η ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων του φράγματος Καραμανλή, στο Βαρθολομιό Ηλείας. Από τα ύδατα πλημμύρισαν σπίτια και αγροτικές καλλιέργειες.

Ενώ σκοπός της αποσυμφόρησης του φράγματος ήταν η διοχέτευση του Πηνειού ποταμού, τα νερά κατευθήνθηκαν στο χωριό Βαρθολομιό, προκαλώντας προβλήματα σε σπίτια και εκτάσεις.

Οι εικόνες που μεταδίδει το ilialive.gr είναι αποκαλυπτικές, με κατεστραμένες καλλιέργειες και θερμοκήπια, σπίτια θαμένα στη λάσπη, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

«Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Έχω καταστραφεί. Έχω πράγματα αξίας μέσα», αναφέρει κάτοικος του Βαρθολομιο

{https://www.youtube.com/watch?v=yZwzjMkbcHs}