Τι εντόπισαν οι Αρχές και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ανάκληση αυτού του σνακ.

Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την ανακοίνωση ανάκλησης για ακατάλληλα γαριδάκια που πωλούνται μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση των Ολλανδικών Αρχών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF), εντοπίστηκε η παρουσία αλλεργιογόνου γλουτένης σε σνακ καλαμποκιού (γαριδάκια) από τις Φιλιππίνες, η οποία δεν είχε δηλωθεί στη συσκευασία. Η ειδοποίηση χαρακτηρίστηκε ως σοβαρός κίνδυνος για άτομα με αλλεργία στη γλουτένη.

Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία δημητριακά και αρτοσκευάσματα και έχει διανεμηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές με αλλεργία στη γλουτένη δεν πρέπει να καταναλώσουν το προϊόν.

Αυτά είναι τα γαριδάκια που ανακαλούνται

Δυσανεξία στη γλουτένη: Τα ύποπτα συμπτώματα

Η δυσανεξία στη γλουτένη αποτελεί μια κατάσταση που επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, προκαλώντας διάφορα συμπτώματα που συχνά συνδέονται με το πεπτικό σύστημα αλλά και με άλλες λειτουργίες του οργανισμού. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι οι εναλλαγές μεταξύ δυσκοιλιότητας και διάρροιας. Αν αυτές οι εναλλαγές συνεχίζονται για μέρες, μπορεί να υποδηλώνουν μια πιο σοβαρή πάθηση και δεν πρέπει να αγνοούνται. Ένα ακόμη συνηθισμένο σύμπτωμα είναι το φούσκωμα. Τα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη νιώθουν το στομάχι τους συνεχώς γεμάτο, αισθάνονται άβολα και μπορεί να εμφανίζουν αέρια, ακόμη και αν έχουν καταναλώσει ελάχιστη τροφή. Αντίστοιχα, η ναυτία μετά την κατανάλωση τροφών που περιέχουν γλουτένη μπορεί να είναι ένδειξη δυσανεξίας, ιδίως όταν επαναλαμβάνεται συστηματικά. Ο πόνος στην κοιλιά αποτελεί άλλο ένα σύμπτωμα που συχνά εμφανίζεται χωρίς προφανή λόγο, ενώ η κόπωση μπορεί να είναι επίμονη και να επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Αν η κούραση συνοδεύεται από τα υπόλοιπα συμπτώματα της δυσανεξίας, τότε πιθανόν να συνδέεται με αυτήν. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν περιλαμβάνουν συχνούς πονοκεφάλους, ιδιαίτερα σε άτομα που δεν υποφέρουν συνήθως από αυτούς, καθώς και λιγότερο συχνά φαινόμενα όπως πόνοι σε μύες και αρθρώσεις, σύγχυση, άγχος ή κατάθλιψη, αναιμία και οξύ πόνο στην κοιλιά.