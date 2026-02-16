Ρεπορτάζ ανέφερε ότι «με ειδικό τάγμα σχεδιάζει η Ελλάδα να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό συγκρότηση».

Οι απαντήσεις που έδωσε σήμερα στο μπρίφινγκ ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την αποστολή Ελλήνων στρατιωτών στη Γάζα περισσότερες απορίες δημιούργησαν παρά αποσαφήνισαν την κατάσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ζήτημα είναι ανοιχτό, κάτι που γεννάει εύλογες ανησυχίες τόσο για τη ασφάλεια της Ελλήνων στρατιωτών όσο για τις απρόβλεπτες γεωπολιτικές παρενέργειες.

Το δημοσίευμα

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο η Καθημερινή της Κυριακής. Ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου ανέφερε ότι «με ειδικό τάγμα σχεδιάζει η Ελλάδα να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό συγκρότηση. Στη Δύναμη δεν θα περιλαμβάνονται μόνο μονάδες του Υγειονομικού Σώματος και του Μηχανικού, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί, αλλά και μονάδες με τεθωρακισμένα τροχοφόρα που θα έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφαλείας». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ελληνική δύναμη θα αποτελείται από ένα τάγμα μειωμένης σύνθεσης, δηλαδή από 100-150 στρατιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα (ISF) αποτελεί μέρος του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Η Διεθνής Δύναμη θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια στη Γάζα στο πλαίσιο του αφοπλισμού της Χαμάς και της μεταβίβασης της διοίκησης στη Γάζα σε τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή, υπό την επικυριαρχία του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ. Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα καλύπτεται από το ψήφισμα 2803 του 2025 που αφορά συνολικά το σχέδιο Τραμπ.

Τι είπε ο Μαρινάκης

Σήμερα στο μπρίφινγκ ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε: «Έχει εκδηλώσει την καταρχήν πρόθεσή της η χώρα μας να είναι παρούσα τόσο στις δυνάμεις σταθεροποίησης όσο και στην ανασυγκρότηση της Γάζας. Είναι προφανές όμως, ότι οποιαδήποτε συμμετοχή στην ειρηνευτική δύναμη θα γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση της σαφούς εντολής εντός του πλαισίου του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες, οι οποίες συγκεντρώνουν την αποδοχή τόσο από την πλευρά του Ισραήλ όσο και της Παλαιστινιακής Αρχής και συνολικά του αραβικού κόσμου».

Μετά από δεύτερη ερώτηση σχετικά με το αν διαψεύδει το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος είπε: «Γι’ αυτό το οποίο γράφει η Καθημερινή, η απάντηση που δίνω κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια Υπουργεία, είναι ότι δεν πρόκειται να σχολιάσουμε επιχειρησιακά ζητήματα. Επί της ουσίας του Συμβουλίου Ειρήνης και της αποστολής στη Γάζα και όλα τα σχετικά, είπα ότι οποιαδήποτε συμμετοχή (το διαβάζω ξανά) στην ειρηνευτική δύναμη θα γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση της σαφούς εντολής εντός του πλαισίου του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Παρά το ότι η τοποθέτηση Μαρινάκη συνιστά παράδειγμα εποικοδομητικής αμφισημίας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί διάψευση του ρεπορτάζ της Καθημερινής -αντιθέτως.

Να σημειωθεί ότι η Νέα Αριστερά ζήτησε την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για να συζητηθεί το ενδεχόμενο της αποστολής Ελλήνων στρατιωτών στη Γάζα.

Τα ερωτήματα

Από όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την ελληνική αποστολή στη Γάζα, προκύπτουν 6 μεγάλα ερωτήματα:

1. Θα έχει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας η διεθνής δύναμη στη Γάζα; Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «σαφή εντολή εντός του πλαισίου του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Αυτό όμως είναι διαφορετικό από την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Χωρίς εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας η διεθνής δύναμη δεν είναι καλυμμένη από το πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας.

2. Η διεθνής δύναμη γενικά και η ελληνική αποστολή ειδικά θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις αφοπλισμού της Χαμάς, με τον κίνδυνο που αυτές συνεπάγονται; Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Φεβρουαρίου ο ηγέτης της Χαμάς, Χάλεντ Μεσάαλ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν δέχεται τον αφοπλισμό της.

3. Γενικά, υπάρχει ενεχόμενο εμπλοκής των ελληνικών δυνάμεων σε συγκρούσεις με παλαιστινιακές πολιτοφυλακές;

4. Κατά την παρουσία της διεθνούς δύναμης στη Γάζα το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις τους στους Παλαιστίνιους ή η διεθνής δύναμη στην πράξη θα λειτουργεί επικουρικά στο IDF; Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ έχει σκοτώσεις περισσότερους από 590 Παλαιστίνιους στη Γάζα.

5. Η διεθνής δύναμη θα αποτελέσει μέρος ενός σαφούς οδικού χάρτη για τη δημιουργία ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους ή στην πορεία θα αποδειχτεί μια άλλη μορφή κατοχικής δύναμης;

6. Και το πιο μεγάλο ερώτημα είναι για ποιο λόγο η Ελλάδα επιδιώκει να εμπλακεί στρατιωτικά στο μεσανατολικό καμίνι.