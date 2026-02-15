Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε η υπεύθυνη Εξωτερικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου με αφορμή πληροφορίες για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα.
«Από δημοσιεύματα μαθαίνουμε για προετοιμασίες, σε προχωρημένη μάλιστα φάση, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilization Force) στη Γάζα με αποστολή τάγματος 100 – 150 ανδρών με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφαλείας. Σύμφωνα με “τις μέχρι σήμερα πληροφορίες η ελληνική δύναμη θα εδρεύει στην περίμετρο ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει γύρω από τη Γάζα οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ”.
Αν ισχύουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση οφείλει, απέναντι στους πολίτες, να απαντήσει άμεσα σε 5 ερωτήματα:
- γιατί, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει καμία ειρηνευτική / ανθρωπιστική πρωτοβουλία για τη συνεχιζόμενη σιωπηρή γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, επιλέγει να είναι από τις πρώτες χώρες που θα στείλουν στρατιωτική δύναμη σε μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας;
- ποιο ήταν το περιεχόμενο των έντονων διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν της απόφασης της Αθήνας με ΗΠΑ και Ισραήλ;
σε ποιον ευρύτερο στρατιωτικό / διπλωματικό σχεδιασμό εντάσσεται η απόφασή της αυτή;
- γιατί δεν έχει ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο;
- πως σχετίζεται η προωθούμενη ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα με τη συμμετοχή της Αθήνας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός υπεκφεύγει και δεν απαντά αν η Ελλάδα θα μετέχει;»