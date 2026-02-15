Αναλυτικά όσα επισημαίνονται σε ανακοίνωση.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε η υπεύθυνη Εξωτερικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου με αφορμή πληροφορίες για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα.

«Από δημοσιεύματα μαθαίνουμε για προετοιμασίες, σε προχωρημένη μάλιστα φάση, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilization Force) στη Γάζα με αποστολή τάγματος 100 – 150 ανδρών με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφαλείας. Σύμφωνα με “τις μέχρι σήμερα πληροφορίες η ελληνική δύναμη θα εδρεύει στην περίμετρο ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει γύρω από τη Γάζα οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ”.

Αν ισχύουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση οφείλει, απέναντι στους πολίτες, να απαντήσει άμεσα σε 5 ερωτήματα: