Η ανακοίνωση της Νέας Αριστέρας.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής, την αποστολή 100-150 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γάζα, με συμμετοχή μάχιμων τμημάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων Μ-1117, στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF). Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πλέον επιδιώκει να εμπλακεί ξεκάθαρα σε ένα ενεργό πεδίο σύγκρουσης και να αποτελέσει αρωγός του γενοκτονικού ισραηλινού στρατού κατοχής που από το 2023 έχει δολοφονήσει πάνω από 70.000 Παλαιστίνιους.

Η απόφαση αυτή επιχειρείται να παρουσιαστεί ως συμβολή στη «σταθεροποίηση» της περιοχής. Η Νέα Αριστερά δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση αυτό το κυβερνητικό αφήγημα. Σταθερότητα χωρίς πολιτική λύση και κατάπαυση πυρός δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στρατιωτική διαχείριση ενός λαού που υφίσταται γενοκτονία και μοίρασμα των εδαφών από τις Η.Π.Α. και το Κράτος του Ισραήλ.

Πέρα όμως από το γεωπολιτικό και ηθικό διακύβευμα, τίθεται ένα κρίσιμο ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης: ποιος αποφάσισε την αποστολή μάχιμων τμημάτων στη Γάζα; Για τον λόγο αυτό, η Νέα Αριστερά απαιτεί από την κυβέρνηση άμεση κοινοβουλευτική ενημέρωση. Διότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν μπορεί να βασίζεται στη λογική του «χρήσιμου συμμάχου». Χαράσσεται με κριτήριο το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας και όχι με αποφάσεις που εμπλέκουν την Ελλάδα σε εγκλήματα πολέμου».