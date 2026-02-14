Οι 28 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν και πέρασαν οι 14 που διεκδικούν το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Αύριο, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, είναι ο εθνικός τελικός για τη Eurovision 2026.

Ο παλμός της Eurovision χτύπησε δυνατά στους δύο ημιτελικούς.

Ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί λοιπόν, αύριο, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις εννιά το βράδυ.

Με οικοδεσπότες τους Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, οι ημιτελικοί και ο τελικός του «Sing for Greece 2026» μας βάζουν σε ρυθμούς Eurovision, με τους υποψηφίους να ερμηνεύουν τις συμμετοχές τους για τον μουσικό διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό μίλησαν στον Γιώργο Καπουτζίδη, εκφράζοντας τη χαρά και την ανυπομονησία τους για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Πώς ψηφίζουμε

Η συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους.

Είτε μέσω αποστολής SMS είτε online μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site εδώ sfg.vote.

Αναλυτικότερα:

«Συμμετοχή με SMS

Για τη συμμετοχή σας στην ψηφοφορία του Τελικού στέλνετε από κινητό SMS στο 54222 γράφοντας ως κείμενο τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ SMS

01, «YOU & I», STYLIANOS, 01

02, «mad about it», D3lta, 02

03, «Labyrinth», Mikay, 03

04, «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα, 04

05, «Χάνομαι», Marseaux, 05

06, «Dark Side of the Moon», good job Nicky, 06

07, «Bulletproof», KOZA MOSTRA, 07

08, «Europa», STEFI, 08

09, «Άλμα», Rosanna Mailan, 09

10, «Paréa», Evangelia, 10

11, «Αστείο», ZAF, 11

12, «Ferto», Ακύλας, 12

13, «SABOTAGE!», leroybroughtflowers, 13

14, «The Other Side», Alexandra Sieti, 14

Χρέωση

0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Σημαντική σημείωση

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία στέλνετε έως 10 SMS στο 54222.



Προσοχή: Αν ξεπεράσετε το εν λόγω όριο, θα χρεωθείτε για κάθε επιπλέον SMS, αλλά τα επιπλέον SMS (άνω των 10) δεν θα ληφθούν υπόψη για το τελικό αποτέλεσμα.

Να είστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στέλνετε μέχρι και 10 SMS.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

Συμμετοχή Online

Συνδεθείτε στο sfg.vote.

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται με τη σειρά εμφάνισης τους στον Τελικό. Μπορείτε να ψηφίσετε 1 φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας. Κάθε πιστωτική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε τους 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τους ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να δώσετε έως και 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Με την ολοκλήρωση των επιλογών σας επιλέγετε προσθήκη στο καλάθι όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.

Στην επόμενη οθόνη θα δείτε τις επιλογές σας καθώς και το συνολικό κόστος αυτών.

Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να εισάγετε τις πληροφορίες της τραπεζικής σας κάρτας. Θα πρέπει επίσης να δώσετε το email σας προκειμένου να σας σταλεί η απόδειξη. Σε κινητές συσκευές το Google Pay και το Apple Pay μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους browsers Chrome και Safari αντίστοιχα. Θα πρέπει τέλος να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής και η καταχώριση των ψήφων σας.

Χρέωση

0,68€ ανά ψήφο με μέγιστο σύνολο 10 ψήφοι ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.

Λάβετε υπόψη σας ότι η τράπεζα ή το δίκτυο των καρτών σας ενδέχεται να επιβάλει επιπλέον χρεώσεις, όπως χρεώσεις μετατροπής νομίσματος ή διεθνών συναλλαγών.

Σημαντική σημείωση

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην online ψηφοφορία επιλέγετε έως 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Μπορείτε να επιλέξετε λιγότερες ψήφους αλλά όχι πάνω από 10.

Οι οδηγίες της τηλε-ψηφοφορίας (televoting) θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code το οποίο θα εμφανίζεται στις τηλεοράσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του Tελικού παραπέμπτοντας σε σχετικό link του site της ΕΡΤ».